En una conmovedora muestra de solidaridad, la comunidad de Río Gallegos logró reunir en menos de un día el dinero necesario para trasladar el cuerpo de Jonathan Mirol, el querido entrenador de fútbol que perdió la vida tras un trágico accidente en Entre Ríos.

Durante la mañana del miércoles, la familia de Mirol había realizado un pedido público de colaboración para poder costear el traslado del cuerpo hacia su ciudad natal. El mensaje se difundió rápidamente en redes sociales y clubes deportivos, y en pocas horas se logró recaudar la suma necesaria.

Un agradecimiento que emociona

Stella Maris, cuñada del entrenador, compartió un sentido mensaje de gratitud: “Queríamos agradecer profundamente a todos los que colaboraron con la familia de Jona Mirol. Gracias a cada uno de ustedes que aportaron; fue mucha gente en distintos clubes de fútbol. Agradecemos a la concejal Victoria Ojeda, al Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, a la ministra Luisa Cárdenas, a la secretaria de la Gobernación Cecilia Borselli y a la secretaria de Estado de Política de Desarrollo Local, Cecilia Cortés. También al señor Gobernador, que fue muy importante en todo esto.

A los sindicatos, a Vialidad Provincial y a todos los que compartieron la nota para que esto fuera posible. Ya podemos decir que su esposa, sus hijas y su papá van a viajar a Río Gallegos, y él también, para ser despedido como queríamos. No hay palabras para agradecer a cada uno de ustedes. Jona va a ser despedido como se merece, junto a su familia, amigos y conocidos. Ya por este lado los gastos están cubiertos. Muchas gracias, ya informaremos los horarios y el lugar”.

Jonathan Mirol era un reconocido entrenador de fútbol de Río Gallegos, muy querido en el ambiente deportivo local. Su carrera incluyó pasos por Boxing Club, Unión Petroleros Privados, Junín, Sol de América y Juventud Santacruceña, donde dejó una huella imborrable entre jugadores y colegas.

En los últimos meses se encontraba trabajando en el Club San Lorenzo de Villa Adela, en Entre Ríos, como técnico de la categoría Sub-17 y profesor de Primera División. El pasado viernes sufrió un grave accidente sobre la Ruta 14, a la altura de Puerto Yeruá, cuando su camioneta fue embestida por un camión. Pese a haber sido intervenido quirúrgicamente, lamentablemente falleció el martes.

Un adiós en su tierra natal

El cuerpo de Jonathan será trasladado a Río Gallegos, donde sus familiares, amigos y toda la comunidad deportiva podrán despedirlo como se merece.

Desde la familia agradecieron profundamente el apoyo recibido y destacaron la rápida respuesta de la sociedad santacruceña, que una vez más demostró su espíritu solidario.