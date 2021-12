Los alumnos del Secundario 19, con la medalla de egreso de LU12 AM680

Una etapa que se cierra y una mejor que arranca. Es lo que vivió un grupo de chicos de Río Gallegos, en la mañana del martes cuando tuvieron un emotivo acto de egreso.

Se trató de los alumnos de 5º "B" de Economía del Secundario Nº19, colegio apadrinado por LU12 AM680 que, entre los presentes que recibieron, estuvieron las medallas entregadas por la Decana de la Patagonia.

En un emotivo acto que contó con la participación de ex alumnos de la Promoción '91 y la interpretación con lenguaje de señas de una docente, los 41 chicos que terminaron de cursar Economía, comenzaron una nueva etapa. "No se olviden de los profesores ni del personal del colegio porque siempre trabajan para obtener lo mejor de ellos. No le tengan miedo a esta nueva etapa que empiezan" les dijeron a los egresados.

Una de las alumnas recibiendo su diploma y medalla. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL)

El móvil de LU12 AM680 estuvo presente en el gimnasio del establecimiento educativo ubicado en la calle Los Pozos y dio cuenta de los aplausos y gritos generalizados que recibió cada alumno cuando se acercó a retirar su diploma y la medalla que marca un nuevo comienzo en la vida de cada uno de ellos.

Rosana García, la rectora, dialogó con La Opinión Austral y calificó al acto como "muy emotivo, ademas estuvieron presentes egresados de la Promocion 1991, quienes ademas de dejar un mensaje para nuestros egresados, izaron la bandera" comentó.

Los chicos que comenzaron esta nueva etapa fueron: Rocío Aguilar, Luciano Andrade, Ayelén Aracena, Sol Arbe, Juan Arriagada, Priscilla Bilbao, Sandro Cáceres, Matías Carabajal, Luciana Cárcamo, Danixa Cárdenas, Luciano Castro, Maira Cayún, Jennifer Cifuentes, Enzo Espinosa, Antonella Gallardo, Ariadna Godoy, Ana Hernández, Nicolás Herrera, Lorena Humphreys, Stefania Iglesias, Martín Kelm, Exequiel Lillo, Camila y Karen Loncomilla, Nicole Márquez, María Medina, Arion y José Molas, Thiago Moraga, Xiomara Oyarzún, Clyde Pallañanco, Ángel Peralta, Ayelén Pitra, Emiliano Toledo, David Uribe, Mariana Valderas, Sharon Verón, Priscila Villaroel, Daniela Vilca y Axel Argüello.

Los actos finalizarán en la mañana del miércoles cuando los chicos de 5º "A" y "C", de la modalidad Naturales, tengan una ceremonia similar a la que tuvieron sus compañeros de Economía.