Los irresponsables de siempre: “Cada vez más gente se hace 'la que no se conoce' para entrar juntos al supermercado”

Desde que se implementó la norma por la que sólo se admite el ingreso de una persona por grupo familiar, el clásico paseo de compras se terminó. Pero no para todos. Los vivos de siempre se la rebuscan para seguir su vida en plena cuarentena como si nada pasara.

Un guardia de seguridad que trabaja en una reconocida cadena de Río Gallegos aseguró a este medio que por la nueva la normativa que establece el ingreso de una persona por grupo familiar, “cada vez más gente se hace ‘la que no se conoce’ en la puerta del super” para poder entrar juntos.

Los mayores de 65 son atendidos en horarios exclusivos

“A veces vienen de a 3, pero casi siempre son 2 personas”, contó H.M, empleado del local. “Se piensan que somos tontos”, remató con enojo. Según reveló el hombre que prefirió reserva su identidad, “son parejas las que, por lo general, se bajan de un mismo auto y se separan en el estacionamiento, camino a la puerta”.

Largas filas por las restricciones

“Si te he visto no me acuerdo”

Para graficar aún más la ‘viveza criolla 2.0’, el guardia contó que “ayer una mujer de unos 30 años hizo la fila para entrar y al momento de presentar el DNI se dio cuenta que ese día ‘no le tocaba’”. Inmediatamente, se dio vuelta para retirarse y un hombre que estaba justo detrás de ella la observó con complicidad, abandonó el changuito y se fue. “Al rato miré y estaban en la misma camioneta”.

Pero no siempre el objetivo de ‘los vivos’ es despejar la mente paseando entre las góndolas. El límite en la venta de determinados productos también despertó el ingenio de algunos vecinos que para “stockearse” usan la misma estrategia