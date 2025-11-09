Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Bajo un sol radiante y una temperatura ideal de 20°, Río Gallegos vivió este domingo una nueva edición de la carrera solidaria organizada por La Bancaria. Más de 400 corredores se sumaron al evento deportivo con un fin benéfico: reunir alimentos no perecederos para destinarlos a familias de los sectores más vulnerables de la capital santacruceña. El encuentro comenzó a las 12:30 con la largada de la categoría Kids, donde los más pequeños recorrieron un kilómetro en un ambiente festivo y familiar. Luego fue el turno de las pruebas principales de 5K y 10K, que contaron con la participación de atletas amateurs, grupos de running locales y vecinos que quisieron aportar su granito de arena.

Este año, además, la competencia tuvo un carácter provincial: corredores de distintas localidades de Santa Cruz viajaron especialmente hasta Río Gallegos para sumarse a la iniciativa, reafirmando el espíritu solidario que une a la comunidad santacruceña a través del deporte.

La secretaria general del gremio La Bancaria, Griselda Fabregat, destacó el crecimiento y la continuidad de esta iniciativa que ya lleva ocho ediciones. “Acabamos de largar ya los cinco y los diez kilómetros. La verdad que muy contentos, porque tenemos alrededor de trescientos corredores, y esta es la octava vez que lo hacemos y de la misma forma”, expresó a La Opinión Austral.

Griselda Fabregat, secretaria general de La Bancaria. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Fabregat subrayó que la carrera mantiene su esencia solidaria: “Solamente le pedimos dos alimentos no perecederos a los corredores, y la verdad que estamos muy contentos, porque conseguimos muchísimos alimentos para después poder repartir en bolsones a los sectores más vulnerables”. Además, resaltó la participación de grupos y clubes deportivos que se suman año tras año: “Antes de la largada se estaban sacando fotos los distintos grupos, y la verdad que tenemos más de catorce grupos distintos que se han anotado. Año a año vamos mejorando y se va sumando más gente”.

Desde su primera edición, la carrera solidaria de La Bancaria se consolidó como una actividad esperada en el calendario deportivo y comunitario de Río Gallegos. A lo largo de sus ocho años, solo se interrumpió durante la pandemia, pero volvió con fuerza y con el mismo espíritu: fomentar la actividad física y la ayuda al prójimo. “Nosotros la estamos realizando hace ocho años. Tuvimos que interrumpir en pandemia, pero después la seguimos haciendo, y de la misma forma: solidaria, no le cobramos nada a los corredores, solamente pedimos un alimento no perecedero”, recordó Fabregat.

1 de 16 | Alexis Gallardo, primero en llegar a la meta. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 2 de 16 | FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 3 de 16 | FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 4 de 16 | Más competidores llegando a la meta.FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 5 de 16 | FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 6 de 16 | En una jornada soleada, corredores apostaron al deporte solidario.FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 7 de 16 | Llegando a la meta. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 8 de 16 | Algunas mascotas también se sumaron a correr con sus dueños. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 9 de 16 | FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 10 de 16 | Nancy Páez llegando a la meta. OTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 11 de 16 | Corredores de todas las edades participaron de esta joranda.FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 12 de 16 | FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 13 de 16 | Desde Puerto Santa Cruz vinieron a Río Gallegos para participar. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 14 de 16 | FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 15 de 16 | María Mercedes de 68 años participó de la corrida.FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL. 16 de 16 | Más de 400 corredores participaron de la corrida solidaria. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.