Según informó el municipio de Río Gallegos, más de 70 vecinos participaron de la primera capacitación del INTA y la Escuela de Oficios y Emprendimientos. La misma se realizó en el SUM de la Estación Experimental del INTA, donde se puso en marcha el ciclo de capacitaciones sobre producción de árboles a partir de estacas, huerta y jardinería.

La capacitación tuvo una parte teórica y otra práctica, con la participación de profesionales del INTA que transmitieron conocimientos aplicados al contexto patagónico. “La finalidad es que las personas aprendan a producir árboles como sauces y álamos a partir de estacas, algo muy demandado para cercar predios y generar cortinas rompe vientos”, explicó Santiago Toledo, referente de la Estación Experimental del INTA.

Oficios, empleo y servicios

La secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan Sancho, destacó que este ciclo busca “no solamente dar talleres de estacas, huerta y jardinería, sino sobre todo generar oficios y oportunidades de empleo”. Además, remarcó que se trabaja junto a viveros de la ciudad para que los egresados puedan acceder a prácticas y brindar servicios.

La secretaria de Comercio e Industria. Moira Lanesan, presente en la capacitación.

“Hoy vimos muchas caras jóvenes, lo que nos genera una gran satisfacción. Hay más de 40 egresados que se están formando con el respaldo del INTA y del municipio, en un área que tiene mucha demanda en Río Gallegos”, agregó.

Tres etapas hasta fin de año

Por su parte, Víctor Barrientos del Prete, responsable de la Escuela de Oficios, precisó que el ciclo tendrá tres instancias. “La primera, que iniciamos hoy, es sobre producción de árboles a partir de estacas. En septiembre será el turno de los talleres de huerta y jardinería, y en noviembre avanzaremos con sistemas de protección para huertas, como microtúneles e invernaderos”, explicó.

El funcionario también resaltó la articulación con el INTA: “Para nosotros es muy importante contar con la certificación de ellos, porque le da un valor agregado a la formación que venimos brindando desde la Escuela de Oficios”.