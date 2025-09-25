Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un llamado distinto para el Departamento Zona I de Río Gallegos se produjo este jueves por la tarde. Bomberos recibieron una alerta sobre un gatito que se encontraba atrapado a gran altura y acudieron a su rescate.

La División Cuartel Dos intervino de inmediato en la intersección de Ramón y Cajal con Vilcapugio y utilizó una escalera de un tramo para alcanzar al felino que estaba sentado en un conducto o aislador en la pared de un edificio, sin poder descender por sus propios medios.

Finalmente, el equipo logró bajar al animal sano y salvo, finalizando la intervención a las 14:14. Desde la Superintendencia de Bomberos destacaron en redes sociales: “¡Misión Gatuna Exitosa! (…) División Cuartel Dos: ¡Siempre listos para cualquier emergencia, grande o pequeña!”.

Leé más notas de La Opinión Austral