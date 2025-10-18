En la víspera del Día de la Madre, el movimiento en el centro de Río Gallegos se hizo notar, pero estuvo más vinculado a las buenas temperaturas.

En este marco, La Opinión Austral recorrió comercios de diferentes rubros para conocer el movimiento de ventas.

“Hoy están muy intensas las ventas. La gente está buscando todo, la gente está como loca”, comentó Rocío, a cargo de un local de carteras y bijouterie, a La Opinión Austral.

Con compras de hasta 100 mil pesos, afirmó “parece una previa de Navidad”.

Por otro lado, para la venta ambulante de perfumería y cosmética la suerte fue otra. Al respecto, Reina manifestó “la mayoría de la gente me consulta por los perfumes, pero por la crisis está todo muy tranqui”.

Por 7 mil pesos se podía adquirir un perfume de cartear mientras que por poco más de 13 mil, un perfume.

Reina también preparó combos de perfume, jabón y esmalte a 25 mil pesos “para que la gente pueda llevar un regalito”.

“Espero vender porque lamentablemente no vendí nada en toda la semana”, expresó.

La venta ambulante de perfumería y cosmética fue nula. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

En el rubro de indumentaria, Alfredo, reconoció que las ventas “cayeron bastante este año”.

“El poder adquisitivo de la gente bajó bastante. Las ventas cayeron el 30-40% respecto a años anteriores. Calculaba que iba a ser así porque viene mal desde hace varios meses”, señaló.

Por último, comentó que las principales consultas eran sobre “ofertas, promociones o prendas que no superen los 30 mil pesos, cuando pasa los 50 mil pesos se complica la venta. Hay un público buscando precios económicos. El cierre de la jornada es muy complicado”.