Mujer juntó chatarra, perros y gatos durante 10 años y la denunciaron por maltrato animal

Un caso de maltrato animal se difundió por las redes sociales, luego de que un vecino del Barrio Arrabales de Río Gallegos grabase un video mostrando las condiciones en las que se encuentran dos perros.

Sobre calle Nicolás Giglio, entre Emilio Roldán Molina y Poveda, se ubica una chacra que fue heredada por una vecina de la capital que actualmente no reside allí. En el lugar se comenzó a acumular chatarra convirtiéndose en lo que hoy es un mini basural.

"Hace unos 10 años empezó a juntar muchos perros y muchos gatos para tratar de darlos en adopción. De repente son decenas de gatos, gatos ariscos y perros. En esta última época quedaron dos perros viejos encadenados, con cadena de un metro que se pueden ver en el video", explica Pablo Beecher, reconocido periodista del Grupo La Opinión Austral y vecino de la capital provincial.

Al no vivir en el lugar, la propietaria se acercaba día por medio o cada dos días para dejarles agua y comida a los canes. "Pero a veces no viene. He filmado los perros comiéndose las heces", señala. Ante esta situación, Beecher realizó la denuncia el año asado, el Departamento de Bienestar Animal del municipio se acercó al lugar y labró un acta. "Le dijeron que tenía que soltarlos de vez en cuando, que no podía tenerlos encadenados siempre y que tenía que limpiar, eso lo habrá hecho una semana. Nadie más vino a controlar y volvió todo a lo mismo", comenta Beecher.

Durante todos estos años, buscó, a través del diálogo, explicarle que la forma en la que tenía a los canes no era la adecuada, cuenta que "hablé varias veces con ella le decía "Señora, están en mal estado estos perros, están encadenados y usted viene de vez en cuando" y ella me respondía "Mejor que los tenga así y que no anden abandonados". "Los perros preferirían estar muertos que estar de esta manera", sostiene el periodista.

Hay una perra abandonada que tuvo tres cachorros entre la chatarra

En el contexto del aislamiento, Beecher pudo saber que el nieto de la propietaria, quien actualmente está recuperándose de una intervención quirúrgica, estaba acercándose al lugar para proporcionarles agua y comida a los animales.

Sin embargo, el escenario continua repitiéndose. "Hoy cuando me asomé y vi que la perra no tenía agua, le di de comer, le puse agua, hice el video y tuvo esta repercusión".

En la chacra hay más animales, detalla que "hay una perra abandonada que tuvo tres cachorros entre la chatarra. Avisé hace dos meses a la familia, además de dos perros más. Es una jauría y nadie hace nada".

Dada la repercusión que tuvo el video, este sábado se acercarán desde la Junta Vecinal y una protectora de animales para interiorizarse de la situación. "Tengo cinco perros, dos caballos, gatos, patos, chanchos, es una inversión, los disfruto pero no puedo seguir adoptando animales", manifiesta Beecher.

"Lamento muchísimo esto pero son años de desidia, un aguantadero de perros y gatos y esta mujer cree que esa haciendo un bien y es un desastre lo que está haciendo".