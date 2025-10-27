Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo falleció Carolina Cabral, reconocida madre y una de las fundadoras del Fundación TEA Santa Cruz y el Instituto para Trastornos del Espectro Autista (ITEA) en Río Gallegos. Cabral dedicó gran parte de su vida a mejorar la atención y el desarrollo de personas con autismo, dejando un legado imborrable en la comunidad.

Junto a Vilma Dosantos, Carolina Cabral impulsó la creación de ITEA partiendo de su propia experiencia familiar. Su proyecto se centró en la necesidad de un abordaje intensivo e interdisciplinario para los trastornos del espectro autista, con planes personalizados en los que los padres tuvieran un rol activo, compartiendo la mayor parte del día con sus hijos. “Se trata todo el tiempo de desarrollar al máximo las habilidades de cada alumno”, afirmaban ambas fundadoras.

Vilma Dosantos y Carolina Cabral, fundadoras de ITEA.

La comunidad y allegados recordaron a Cabral con profundo afecto. Desde la Iglesia San Cayetano de Río Gallegos, se despidieron públicamente: “Hoy partió a la casa del Padre. Una hermana en la Fe, que dio una batalla muy fuerte a su enfermedad. Siempre estarás en nuestro corazón querida Carolina Cabral. Tu risa, tu alegría, tu optimismo y tu fe permanecen en nuestro corazón por siempre. Descansa en paz. Abrazamos a tu esposo, hijos y a tu mamá y demás familiares con nuestra oración.”

Carolina Cabral deja un legado de compromiso, amor y dedicación hacia las personas con trastornos del espectro autista, marcando un camino de esperanza y contención para muchas familias de Santa Cruz y la región.