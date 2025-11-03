Murió Victoria Zapata, la joven taxista de Río Gallegos que hacía una rifa para pagar sus estudios de salud La comunidad de Río Gallegos se encuentra conmocionada por la muerte de Victoria Zapata, una joven taxista que luchaba por conocer el origen de sus problemas neurológicos. Había iniciado una rifa solidaria para poder costear los estudios médicos que su obra social no cubría.

Una profunda tristeza se vive en Río Gallegos tras conocerse el fallecimiento de Victoria Zapata, una joven trabajadora del volante que integraba la flota de Radio Taxi Glaciar. Su historia había conmovido a la comunidad local, ya que desde enero de este año enfrentaba una dura batalla por su salud.

Victoria comenzó a sufrir convulsiones repentinas en enero y, desde entonces, buscó respuestas médicas consultando con distintos neurólogos de la capital santacruceña. Sin embargo, ninguno de ellos logró determinar con precisión la causa de los episodios.

Su lucha por acceder a un diagnóstico

Desesperada por conocer qué le ocurría, Victoria decidió viajar a Puerto San Julián, donde una médica le recomendó realizarse una serie de estudios neurológicos más complejos. Esos análisis eran fundamentales para obtener un diagnóstico certero, pero su obra social no cubría los costos.

Ante esta situación, la joven decidió iniciar una rifa solidaria para poder pagar los estudios por su cuenta. Con esfuerzo y el apoyo de amigos, compañeros y vecinos, logró vender una buena cantidad de números. Su objetivo era reunir el dinero suficiente para trasladarse y realizar los estudios médicos recomendados.

Fallecimiento y despedida

Lamentablemente, Victoria Zapata falleció de manera repentina, y hasta el momento se desconocen las causas de su muerte. La noticia se difundió rápidamente en redes sociales, generando gran conmoción entre sus allegados y el sector de los taxistas de Río Gallegos.

Desde Radio Taxi Glaciar, empresa en la que trabajaba, publicaron un mensaje de despedida que refleja el dolor de toda la comunidad:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra amiga y colega Victoria Zapata (Colo). Hacemos llegar nuestras condolencias y acompañamiento a su familia en este doloroso momento”.

Un ejemplo de esfuerzo y solidaridad

La historia de Victoria Zapata no solo representa una pérdida humana, sino también un reflejo de la realidad que enfrentan muchos trabajadores que deben luchar por acceder a la salud. Su caso movilizó a los vecinos de Río Gallegos, que se habían solidarizado con la joven y su causa.

Su partida deja un vacío en la comunidad, pero también un recuerdo imborrable de esfuerzo, empatía y lucha. En la ciudad, sus compañeros taxistas la recordarán por su alegría, su compromiso y su incansable voluntad de salir adelante.