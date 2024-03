Anteriormente, Rocío y su hijo vivían en Formosa , donde los profesionales de la salud habían diagnosticado a Bautista con autismo. Sin embargo, hace dos años y después de la insistencia de su madre de que el niño no podía escuchar, se descubrió que tenía sordera.

“Ahora estoy vendiendo de a poquito mis numeritos para comprar el molde porque todavía no cobro en mi trabajo”, explicó. Asimismo, destacó que “esto es para poder juntar el dinero y comprarle un nuevo molde, ya que los que tenía le están lastimando los oídos”.

Consultada acerca del errado diagnóstico que recibo en un comienzo su pequeño, relató: “Decían que era autista, pero hace dos años descubrimos que en realidad era sordo”.

Agregó que es por eso que “no habla bien, tiene problemas del lenguaje porque toda su vida vivió sin escuchar ningún sonido, no sentía sonidos ni respondía de ninguna manera. Gracias a que me di cuenta, se lo mencioné al pediatra”.

Las personas interesadas en comprar un número deberán realizar una transferencia a través del siguiente alias: rochii.16. Además, podrán contactarse al teléfono 2966-688391.

“El premio son dos kilos de chorizo que venden cerca de mi casa, en una carnicería. Son espectaculares”, dijo Rocío. Para cerrar, agradeció a “la gente que me ayudó aquella vez para poder comprarle los audífonos,”, como así también a quienes se suman a la nueva campaña. “Muchas gracias a los que me ayudan. Mi nene no habla bien y le vienen bien los audífonos”, subrayó.