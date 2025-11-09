EL HOMBRE DETRÁS DE LA SEÑAL DE "LA DECANA DE LA PATAGONIA"

José Inocencio Copa y Zoila Lamas llegaron desde Salta a provincia de Buenos Aires en busca de un provenir. Se asentaron en Campana, donde el 9 de noviembre de 1945, nació Nicolás Copa.

La familia se agrandaría con la llegada de Alfredo y Marta.

Cursó sus estudios en la Escuela Normal “Eduardo Costa” y con 14 años ingresó al Ejército Argentino.

En 1967 en Río Gallegos, ingresó como mecánico de comunicaciones al Regimiento de Infantería Mecanizado 24.

Durante la guerra de Malvinas, debió trasladarse a Comandante Luis Piedra Buena y tras su finalización, regresó a Río Gallegos.

Nicolás Copa junto a su esposa Pilar Serangioli y su hermana Marta Copa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Al amor de su vida, Pilar Serangoli, su esposa desde hace 50 años, la conoció en una confitería bailable que se ubicaba en calle Alberdi.

Su incursión en Radio LU12 AM680 inició, primero, detrás de la consola como operador de “La Decana de la Patagonia”.

La casa ubicada a pocos metros de la planta transmisora que Alberto Raúl Segovia cedió a Nicolás Copa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Con el paso del tiempo y dado sus conocimientos, le encomendaron la responsabilidad de ser el jefe de la planta transmisora.

Alberto Raúl Segovia le cedió una casa a pocos metros de la planta, donde reside junto a su esposa hace más de 40 años.

Este domingo, Nicolás cumple 80 años en los que el compromiso con la radio ha sido absoluto, incluso estando fuera de la capital santacruceña, cada vez que el teléfono ha sonado ante algún inconveniente en la planta, él ha brindado las instrucciones para solucionarlo a la distancia.

La planta transmisora de Radio LU12 AM680. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Junto a su esposa Pilar y su hermana Marta, quien viajó especialmente hasta Río Gallegos para festejar, Nicolás celebrará su cumpleaños N° 80 rodeado de afecto. Desde el Grupo La Opinión Austral, todos le deseamos ¡Muy feliz cumpleaños Nicolás!