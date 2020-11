Nicolás Sanchez, el hincha de Río Gallegos que homenajeó a Diego Maradona en la Bombonera

Nicolás Sánchez, es autor de la bandera en homenaje a Diego Maradona que está ubicada en el santuario de la Bombonera. El riogalleguense habló con La Opinión Austral y comentó como vivió el velorio a Diego y su decisión de hacerle una bandera.

El 10 de abril de 1990, a 19 días de que Diego Maradona gane su segundo Scudetto con el Nápoli, nació Nicolás. Hincha de boca desde la cuna, gracias a su tío Hugo.

Hace cuatro años vive en Buenos Aires y estudia Educación Física en la Universidad Nacional de Avellaneda. Socio y fanático de Boca, asistía a cada partido del xeneize en la Bombonera.

Nicolás en la Bombonera, donde asiste cada vez que juega el Xeneize.

Este domingo por la noche, las cámaras de televisión enfocaron una bandera de Río Gallegos colgada en el santuario del 10 en la cancha de Boca. ¿El autor? Nicolás, que la preparó ese mismo día.

Miércoles 25, la noticia

No paró desde ese día. "Me enteré ese miércoles al mediodía, me llamó mi vieja y lloró, un garrón", afirmó Nicolás. Diego había fallecido, de no creer. El protagonista de una película que era inimaginable que se iría tan repentinamente.

"A la tarde noche decidimos con mi hermana Pamela, ir al Obelisco, y había un montón de gente", afirmó.

Jueves 26, el velorio

Nicolás estuvo a punto de entrar en Casa Rosada, pero no pudo."Tipo 9 arranqué a Plaza de Mayo solo, y la cola empezaba desde 9 de julio y Belgrano", expresó el santacruceño.

La fila avanzaba, y Nicolás también. "Pasado el mediodia llegue a Plaza de Mayo donde hubieron corridas, mientras hablaba con mis amigos y mi hermana y me contaban lo que aparecía en la tele", manifestó.

Hasta ahí llegó. No pudo ingresar por la suspensión del velorio.

Cerca de las 16, llegó a la reja de Casa Rosada. Es ahí cuando "Me dicen que el auto se lo llevaron", expresó. Lo demás es historia. La represión, la cancelación del velorio, y el féretro que se trasladó hacia Bellavista, cementerio donde descansa Diego.

Domingo 29, juega Boca

Ese domingo por la mañana, Nicolás decidió hacer una bandera en honor a Diego. "Es más la hice tan rápido que le pifié a la E", entre risas, comentó.

La bandera colgada en el santuario de Diego en La Bombonera.

Por la tarde, llevó junto a su hermana la bandera y la colgó. Al alejarse"fue un flash", impactado se retiró Nicolás al ver su bandera colgada en la puerta de ingreso a la Bombonera, donde los hinchas realizaron un santuario.

La bandera recorrió los televisores de la ciudad de Río Gallegos. La imagen fue ponchada por "Paso a Paso" programa de Tyc Sports, en la previa del partido entre Boca y Newell's.

Nicolás junto a uno de las banderas históricas de Maradona, en la previa del partido.

"Tomó repercusión, no era la idea, yo solo quería dejar la bandera ahí", dijo Nicolás a La Opinión Austral.

El momento más emotivo

Durante el velorio de Diego Maradona en Casa Rosada, Nicolás observó muchas imágenes. Lo que más lo conmovió fue "ver muchos abuelos, mucha gente grande con cuadros de Maradona", finalizó.