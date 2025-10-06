El Jardín de Infantes N° 43 “Barrilete viajero” y la Escuela Primaria N° 46 de Río Gallegos desarrollaron este lunes un actividad en conjunto para celebrar la llegada de la Primavera.

Hubo un desfile en los alrededores de los establecimientos educativos y presentaciones en el gimnasio de la escuela.

“Es el cierre de un conjunto de actividades de un proyecto de articulación que se viene haciendo desde comienzo del ciclo lectivo entre la escuela y el jardín. La articulación se lleva a cabo con un montón de actividades y trabajo mancomunado”, manifestó Gabriela Sly, vicedirectora de la Escuela Primaria N° 46, a La Opinión Austral.

Cada grupo, se disfrazó para su presentación. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Es un proyecto institucional, se invitó a la escuela para que se le pueda dar un cierre de doble vinculación. El jardín lo viene trabajando hace más de 20 años, a las familias de la zona les gusta, participan y se enganchan con la propuesta”, amplió Alejandra Cruz, vicedirectora del Jardín de Infantes N° 43, sobre el Desfile de Primavera que realizaron en los alrededores.

Niños y niñas fueron protagonistas de la jornada. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En la oportunidad, invitaron a los vecinos a decorar sus viviendas con motivos primaverales.

En este sentido, Sly acotó que “la escuela también tiene su proyecto de murga así que aprovechamos que ya venían ensayando con las presentaciones de septiembre del Día del Estudiante y dimos una vuelta”.

Las presentaciones se llevaron todos los aplausos. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Cabe mencionar que la matrícula actual de la escuela primaria es de 330 alumnos y alumnas y la del jardín, de 96.

“La participación de las familias es muy positiva, les gustan estos eventos y todo está saliendo muy lindo”, valoró Cruz.

La jornada tuvo un amplio marco de acompañamiento. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La vicedirectora de la escuela coincidió en “agradecer la participación de las familias, se prenden en todas las actividades que tienen que ver con los chicos y una muestra es este gimnasio lleno de gente y a los vecinos que decoraron los frentes de sus casas. Estamos más que contentos”.

“Este es el inicio de algo lindo que se viene, pero habrán más proyectos”, cerró Cruz.