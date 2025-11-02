Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En medio del silencio respetuoso que envuelve cada 2 de noviembre los cementerios, la voz de Graciela Riquelme, madre del recordado docente Facundo Díaz, se alzó ante los micrófonos del móvil de exteriores de LU12 AM60 en inmediaciones del cementerio de Río Gallegos.

A seis años de la trágica partida de su hijo -un joven maestro cuya vida se vio truncada tras una denuncia que luego se supo falsa-, la jornada de los Fieles Difuntos se convirtió para la familia en un acto doble de fe, justicia pendiente y memoria inconmovible.

La entrevista, realizada este domingo, tomó lugar mientras en la capital santacruceña se llevaban a cabo las tradicionales misas en conmemoración a todos los difuntos. Graciela Riquelme, visiblemente conmovida, compartió un mensaje íntimo y potente dirigido a Facundo: “Recordarte con cariño, decirte que nunca te vamos a olvidar, que estás presente en cada momento de nuestras vidas,” expresó Riquelme con emoción. Este recuerdo no es estático; se presentó como un mandato familiar y social. La madre explicó que este “caminar” que realizan es para “seguir honrando tu recuerdo, a tu memoria, a tu alegría por vivir, a las cosas lindas que nos dejaste“.

Facundo, el docente de Río Gallegos que fue víctima del flagelo. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

El 2 de noviembre, conocido popularmente como el Día de los Muertos, es una fecha fundamental para la comunidad católica, y el Cementerio de Río Gallegos fue el punto de encuentro de cientos de familias que se acercaron a encender una vela y rezar por sus seres queridos. Graciela Riquelme, además de compartir su dolor privado, extendió una invitación a la comunidad para participar en los actos litúrgicos programados a lo largo de la jornada.

Graciela instó a todos a recordar a sus propios “santos difuntos” y a mandarles ese “beso grande que es una un poquito de luz hoy cuando los recordamos y rezamos por ellos”.

Convocatoria

Sin embargo, la conmemoración de Facundo Díaz tuvo un capítulo especial y particular. La madre precisó a LU12 AM60 que, además de las misas generales del cementerio, se realizaría una ceremonia especial a las 17 horas. Esta misa cobra un significado particular, ya que se celebra “a 6 años de la partida de Facu”. La cita es en la iglesia de María del Rosario de San Nicolás, el lugar de descanso de los restos del joven docente. “A las 17 también lo recordamos allá con los amigos y toda la familia, así que el que quiera venir este está invitado,” concluyó Graciela.