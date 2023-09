El próximo 19 de octubre, se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de Mama. Por esa razón, y tal como lo declaró la Organización Mundial de la Salud (OMS), el decimo mes del año tiene por objetivo la detección precoz de dicha enfermedad para poder garantizar el acceso a un tratamiento adecuado y a tiempo.

En el marco del Octubre Rosa, destinado a crear conciencia y sensibilización sobre este y otros tipos de cáncer que afectan a millones de personas en el mundo, el próximo domingo se desarrollará una jornada abierta a la comunidad en Río Gallegos.

La misma fue organizada por el Municipio, el Ministerio de la Igualdad e Integración y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En el parque “Pirincho” Roquel, desde las 16:00, habrá clases de remo con Irma Montiel de Guerreras Rosa del Viento, el reconocido grupo de pacientes oncológicos de la ciudad capital. Asimismo, y a partir de las 17:00, clases de ritmos con “Andre”, “Meli” y “Adry”. El cierre recreativo será a las 18:30.

En tanto que en las instalaciones del Colegio Guatemala, a partir de las 15:00, se realizará la campaña Mechón Solidario y habrá un punto de atención de ANSES. Desde las 16:00, la doctora Silvia López brindará una charla y a las 17:00 será el turno de la Asociación Civil Buen Día Vida.

Octubre Rosa: la importancia de realizarse controles

“No hay que hacerse los controles solamente en octubre, sino en todo el año, ya sean hombres o mujeres, inclusive jovencitas sin hijos”, expresó a La Opinión Austral Irma Montiel, integrante e instructora de Guerreras Rosa del Viento.

Irma Montiel. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

De igual manera, destacó que “es importante no tener miedo, la idea es que se acerquen porque hay que quererse a uno mismo y cuidar nuestro cuerpo”.

Por su parte, Gloria Olivares, quien también forma parte de la agrupación de sobrevivientes del cáncer de mama, comentó a un móvil de LOA que “empecé con pequeños nódulos y pensé que eran bolitas de grasa, pero me hice los tratamientos y gracias a Dios y a mi médico, me lo extirparon antes de que sea peligroso. Yo tenía 60 años en ese entonces”.

Gloria Olivares. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

Destacó que en Guerreras Rosa del Viento pudo sentirse “acompañada y bien, porque con los ejercicios de brazos puedo tratar de que no se produzcan nódulos y eso sirve para evitar el problema”.

A su vez, hizo hincapié en que, en caso de ser paciente oncológico, “no hay que quedarse quieto ni somatizar todo el tiempo, hay que salir”. Agregó que las clases de remo “te cambian la vida, salís renovada del mar”.

Para cerrar, Gloria aconsejó a las jóvenes a “hacerse los chequeos cada tres meses y no quedarse en la casa, aunque no sientan nada. Esas cosas a veces no tienen dolor y se pueden formar en cualquier lugar del cuerpo, así que hay que chequear”.