Autobahn, concesionaria oficial de Volkswagen en Santa Cruz, ofrece la oportunidad de acceder a un 0km.

“Hay tres carpetas para los interesados que quieran cambiar su auto o que quieran sacar su 0km para que tengan una financiación de fábrica que sea sin banco, sin financiera, directamente con el concesionario oficial”, manifestó Matías Cejas, asesor de ventas, a La Opinión Austral.

Las primeras tres personas que adquieran estas carpetas no tendrán que pagar suscripción y podrán retirar el auto a través de una financiación de fábrica a tasa 0%.

En este caso, aclaró que “con estas tres carpetas, vamos a tener una entrega pactada, sin sorteos y sin licitación, retiran el auto sí o sí. Tenemos planes 100%, 70/30, 60/40, varias disponibilidades para que el cliente pueda retirar Polo, Nivus, T-Cross, Taos o un Tera, que es el nuevo lanzamiento”.

Hay sólo tres carpetas disponibles para acceder al 0km con entrega pactada. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Cejas recordó que está disponible la modalidad llave por llave. “No importa la marca o el modelo, lo que importa es que sea un auto en condiciones. A partir de un modelo 2010 en adelante, van a tener la posibilidad de retirarlo llave por llave sin quedarte a pie en ningún momento”, marcó.

La modalidad llave por llave permite acortar tiempos de financiación. “Tenemos una prenda abierta que te deja elegir tu cuota mensual, así que si tenés comodidades para pagar una cuota de 300, 400, 500 o 600, lo vas a poder utilizar en estas carpetas”, explicó.

Además, para quienes estén interesados, pero no cuenten con un vehículo para entregar hay financiaciones al 100%.

Planes anteriores

El asesor de ventas mencionó que si el interesado tiene un plan anterior se puede comunicar con la concesionaria al 2966-659166 para revisar qué pasó con el capital invertido e incorporarlo en una nueva financiación.

Para finalizar, recordó que están disponibles las unidades test drive.

Autobahn está ubicado en Paseo de los Arrieros 1892 en Río Gallegos y los horarios de atención al público son de 09:00 a 18:00.