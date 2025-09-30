Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del 27° aniversario de la fundación del grupo de pacientes oncológicos “Buen Día Vida”, este domingo se realizó una jornada de la Campaña “Mechón de amor“, donde se reunieron 68 mechones, entre ellos los donados por Lucio Mansilla, de 4 años. Sobre este tema y las actividades que llevan adelante habló en LU12 AM680 la presidenta de la asociación, Patricia Lozano, quien destacó el compromiso de la comunidad y el de las socias y socios que mantienen Buen Día Vida a casi tres décadas de su fundación.

“Cumplimos los 27 años de existencia como grupo de mutua ayuda, por la necesidad de una de las pacientes, Ariela Guerrero, que decía que era necesario que exista un grupo de contención y así nacimos” por lo que “nuestro espacio es para escuchar y acobijar tanto a los pacientes como a los familiares y amigos”, dijo Lozano.

“Buen Día Vida” se encuentra en calle “Maestra Sara Mignone de Oliveira 516”. “Más allá del cabello, la actividad está atravesada por un contenido transversal que es la solidaridad, entonces de repente hasta inclusive si el cabello no tiene 20 centímetros, llegar o socializar ésta información es una forma de estar y acompañarnos”, sostuvo Lozano sobre Mechón de Amor.

Respecto a Lucio, el niño de 4 años que dona mechones, indicó que tanto él como su papá siempre las acompañan cuando hacen actividades en los gimnasios municipales, en el 17 de Octubre más precisamente. “Ahí está el contenido transversal; un pequeño de 4 años hace esta réplica del trabajo solidario y veo que gratamente salió en la tapa del diario La Opinión, lo que para nosotros es súper significativo”, expresó.

“La comunidad es súper amorosa, nos acompaña siempre en cada evento; en esta oportunidad lo organizaron los Peluqueros Solidarios que son siete; después hay voluntarias y pacientes y a veces en las actividades” señaló al tiempo que comentó que la próxima jornada de Mechón de Amor será el día 17 de octubre en el marco del Mes Rosa.

“La campaña Mechón de Amor nació en el 2018 por la llegada de una niña de 12 años, Kaylen” y añadió: “Nosotros decimos que nuestras pelucas son una herramienta auxiliar para acompañar el tránsito de la enfermedad; de repente la peluca no es cómoda, por eso salió la campaña Mechón de Amor y después Amor Entre Telas, donde se hacen gorritos y turbantes que se entregan de forma gratuita a los pacientes de Río Gallegos y del interior de la provincia de Santa Cruz”.

La asociación civil se compone de personas que transitan esta grave enfermedad, por lo que en ocasiones van sufriendo pérdidas irreparables. “Vamos teniendo compañeras que vamos perdiendo en el camino; inclusive nuestras actividades que eran en el marco del mes aniversario fue muy difícil hacerlas porque en agosto perdimos tres compañeras”, remarcó.

Asimismo, informó que tienen un grupo de mutua ayuda y un grupo de WhatsApp donde también somos más de 30 personas, mientras que socios –actualmente- tienen más de 100 ya que “lamentablemente siempre hay pacientes oncológicos”, expresó.

“No sólo llega gente de Río Gallegos, de repente el otro día llegó una mamá de alguien que está transitando el cáncer en otra provincia y la iba a ir a visitar y no sabía cómo hacer para contenerla o qué decirle y bueno, se acercó a Buen Día Vida y ahí las chicas le dieron alguna sugerencia de lo que es importante tener en cuenta cuando uno acompaña a un paciente”, comentó.

Finalmente, invitó a la comunidad a seguir a Buen Día Vida en las redes sociales o, en caso de alguna inquietud, acercarse a la sede.