Patricio Triñanes, un docente que ama lo que hace y va por más

"Una de las cosas que me llevo de sus clases es la magia que transmite, cómo una persona con vocación puede llegar a generar inspiración en el resto", expresa una de las alumnas de Patricio Triñanes en el programa especial del Premio "Docentes que inspiran" que este sábado se emitió por cable.

En septiembre, La Opinión Austral entrevistó al docente de Física del Colegio Salesiano de Río Gallegos que se encontraba entre los 16 semifinalistas del certamen nacional, tras ser postulado de manera anónima. Días después de la publicación donde él contaba que le gustaría saber quien lo nominó, sonó su teléfono y pudo conocer quien fue el alumno que tuvo ese gesto y agradecerle.

Más adelante, el proceso del certamen continuó con una entrevista con el jurado que lo ubicaría entre los seis finalistas. "Les conté de los experimentos y experiencias didácticas que hacemos en clase, el concurso de rap con palabras de física o el de gritos que realizamos todos los años. Como les tengo que explicar sonido y dentro de eso está el volumen, llevo un decibelímetro y hacemos un concurso de quien me puede superar en decibeles gritando dentro del aula".

Para que en el colegio no se asusten, los preceptores suelen estar avisados pero "este año me olvidé de avisarles y donde pegamos el primer grito vinieron corriendo a ver qué había pasado", comenta entre risas a LOA.

En el Colegio Salesiano da clases de Física y está a cargo de talleres.

Se explaya diciendo que "el trabajo del docente está plagado de dudas, uno siempre está tratando de llegar a los alumnos, nunca llega a decir 'lo logré', no pasa jamás porque los grupos cambian. Es un trabajo lleno de incertidumbre, sobre todo cuando uno decide ocupar tiempo para otras cosas. '¿Estaré haciendo bien o estoy haciéndole perder el tiempo? ¿estará bien pasarla bien? ¿no debería ser un poco más solemne?'".

En la entrevista, el jurado también le preguntó qué consideraba que le falta aprender como docente, y él les contó que gracias al trabajo en parejas pedagógicas por campos de conocimiento que realizan está acercándolo a otras formas de plantear las clases.

"Uno pone toda la energía para que entiendan un concepto pero me parecía que las Ciencias Exactas no admitían mucho debate", marca. Sin embargo, ha observado que contextualizar un tema y buscar el interés de sus estudiantes para luego pasar a explicar el contenido teórico tiene buen resultado. "Estoy en ese proceso de aprendizaje", afirma.

Afecto

En el programa especial a Triñanes le mostraron mensajes de estudiantes y sus familias, rápidamente se le hizo un nudo en la garganta y contener la emoción no fue una tarea sencilla.

"La pandemia creo que nos destruyó animicamente a todos, en especial a quienes damos clases ya que nuestro trabajo tiene que ver con el vínculo con los alumnos y si no te vinculas no podes hacerlo. Sentía que lo había perdido y esto me demostró que estaba equivocado, el vínculo es distinto pero está".

Enseñando a través de los experimentos.

Patricio no fue el ganador del certamen, el reconocimiento fue para María Eugenia Paz de la Escuela Hospitalaria Dr. Garrahan N° 2. Sin embargo, desde hace cuatro meses ha recibido cientos de palabras de afecto y elogio que son invaluables.

"Una de las cosas que más valoro es haber conocido a estos profesores que hacen cosas fantásticas y realmente son muy inspiradores", comenta. Justamente con uno de ellos, Nahuel Hollman de Corrientes, trabajarán en conjunto el próximo año y realizarán encuentros escolares con otro docente de Colombia. Además, por ser finalista accedió a una beca de estudios para cursar el Postítulo de Educación, Medios y TIC de la UCA.

"No se si es el camino correcto pero está bueno probar otras cosas en la docencia. Estoy muy feliz y agradecido. Me siento muy afortunado porque no debe haber seis, sino miles de docentes que hacen estas cosas", sostiene.

"Me dan muchas ganas de dar clases y tengo muchísimas ideas. Si esto estuvo bueno, otras cosas que no me animaba a hacer también deben estarlo. ¿Está bueno ocupar tanto tiempo en esto y dejar de lado otra cosa? veo que sí, parece que está bueno", cierra entusiasmado.