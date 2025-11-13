Your browser doesn’t support HTML5 audio
Familiares de una vecina de Río Gallegos, quien actualmente se encuentra internada, dieron a conocer el pedido de dadores de sangre.
Se trata de Gabriela Abigail Huircan para quien se precisa sangre tipo 0+ ó 0-.
Quienes puedan donar deberán acercarse de lunes a viernes de 07:30 a 13:30 o sábados de 08:00 a 10:00 al Hospital Regional Río Gallegos.
Los requisitos para donar son:
- Presentar DNI.
- Desayunar liviano (sin grasas).
- Tener entre 18 y 65 años.
- Pesar más de 50 kg.
