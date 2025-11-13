Your browser doesn’t support HTML5 audio

Familiares de una vecina de Río Gallegos, quien actualmente se encuentra internada, dieron a conocer el pedido de dadores de sangre.

Se trata de Gabriela Abigail Huircan para quien se precisa sangre tipo 0+ ó 0-.

Quienes puedan donar deberán acercarse de lunes a viernes de 07:30 a 13:30 o sábados de 08:00 a 10:00 al Hospital Regional Río Gallegos.

Los requisitos para donar son:

  • Presentar DNI.
  • Desayunar liviano (sin grasas).
  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Pesar más de 50 kg.

EN ESTA NOTA donacion de sangre solidaridad

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios