La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad con carácter de urgencia de donantes de sangre para Paula Bravo, madre de los suboficiales escribientes Esteban Domínguez y Alejandro Domínguez, ambos con prestación de servicios en la División Centro de Entrenamiento de Bomberos.

Los grupos sanguíneos requeridos son 0+ (Cero Positivo) y 0- (Cero Negativo).

Para donar, acercarse al sector de Hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos.