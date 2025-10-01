Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad con carácter de urgencia de donantes de sangre para Paula Bravo, madre de los suboficiales escribientes Esteban Domínguez y Alejandro Domínguez, ambos con prestación de servicios en la División Centro de Entrenamiento de Bomberos.
Los grupos sanguíneos requeridos son 0+ (Cero Positivo) y 0- (Cero Negativo).
Para donar, acercarse al sector de Hemoterapia del Hospital Regional Río Gallegos.
