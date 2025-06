¡Ponéle la vacuna antirrábica a tu mascota! Jornada gratuita en La Opinión Austral con servicios integrales El sábado 5 de julio, de 14 a 17 horas, los vecinos de Río Gallegos tendrán una oportunidad especial para cuidar a sus mascotas. El área de Control Animal del Municipio y el Grupo La Opinión Austral realizarán una jornada integral de atención gratuita para perros y gatos en la sede del diario, ubicada en Zapiola 35, a pocos metros de la plaza San Martín.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Grupo La Opinión Austral y el área de Control Animal del Municipio de Río Gallegos se unen para una jornada especial de atención gratuita a mascotas. Este sábado 5 de julio, de 14 a 17 horas, la sede del diario en Zapiola 35 será el epicentro de una campaña solidaria que incluirá vacunación antirrábica, desparasitación, tratamientos antisarna y patentamiento para perros y gatos. Entrada libre y actividades para toda la familia.

Acciones concretas para una tenencia responsable

La propuesta busca fomentar el cuidado responsable de los animales y prevenir enfermedades zoonóticas, como la rabia, que aunque controlada en la región, requiere vacunación anual obligatoria.

“Estamos en una zona donde no hay casos de rabia, pero eso no significa que no pueda llegar. Hemos tenido antecedentes en otras provincias del norte, y un solo caso es suficiente para encender las alarmas. La vacunación sigue siendo fundamental”, explicó Diana Chicuy, directora del Departamento de Control Animal.

Durante la jornada, se aplicará la vacuna antirrábica a perros y gatos mayores de 4 meses. También habrá desparasitación interna y externa, tratamiento antisarna para animales afectados, y se ofrecerá el patentamiento gratuito de mascotas, mediante el Registro Único Municipal.

“Vacunamos sin turno, es a demanda. Solo pedimos que lleven a los perros con correa y a los gatos en transportadoras o mochilas seguras. Y no es necesario llevar a la mascota para hacer el patentamiento: los dueños pueden acercarse con su DNI y lo hacemos en el momento”, detalló Chicuy.

¿Por qué es importante asistir?

Las enfermedades zoonóticas pueden transmitirse de animales a humanos. Por ejemplo, la hidatidosis, una infección parasitaria, puede evitarse mediante la desparasitación regular, que también será brindada durante la jornada.

“En nuestra ciudad es obligatoria la tenencia responsable. Esto significa que el dueño es quien asume toda la responsabilidad. Los animales no deben circular sueltos en la vía pública. Necesitan correa, collar, bozal si corresponde, y bolsita para levantar sus heces. Todo esto está regulado por la ordenanza municipal 8426”, recordó Chicuy.

Además, el registro de mascotas permite identificar a los animales en caso de pérdida y es obligatorio a partir de los 90 días de vida del animal. Este año, el municipio innova con el envío digital del carnet de registro, que ahora se puede recibir por WhatsApp en formato PDF.

Más que vacunas: una jornada educativa y comunitaria

Además de los servicios veterinarios, habrá folletos informativos, charlas breves, actividades para chicos y un espacio familiar para fomentar el vínculo entre salud pública y bienestar animal.

Diana Chicuy, jefa del Departamento de Control Animal de la Municipalidad de Río Gallegos, en el estudio “Guido Vera” de la radio LU12 AM680. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Muchas veces hay resistencia a castrar, especialmente a los machos. Pero es importante aclarar que tanto hembras como machos deben ser castrados para evitar camadas no deseadas y problemas de conducta. Estamos otorgando 45 turnos diarios para castración, aunque todavía cuesta que la gente aproveche ese cupo”, subrayó Chicuy.

Cuidar es querer

Desde La Opinión Austral y el Municipio, remarcaron el valor de abrir espacios como este para que la comunidad pueda proteger a quienes no tienen voz.

“Vacunar, desparasitar, castrar y registrar no son solo gestos de cuidado hacia el animal, también lo son hacia toda la comunidad. Cuidar a nuestras mascotas es también cuidar nuestro entorno”, concluyó Chicuy.

¿Dónde y cuándo?

📍 Zapiola 35 (sede de La Opinión Austral)

📅 Sábado 5 de julio

🕓 De 14:00 a 17:00 horas

✅ Servicios gratuitos: vacunación antirrábica, desparasitación, tratamiento antisarna, patentamiento, asesoramiento sobre tenencia responsable.

🚫 No es necesario turno previo.

🐶🐱 ¡Llevá a tu mascota con seguridad!