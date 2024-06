Ya está todo listo para que se realice la Audiencia Pública que tratará la posible semaforización en la autovía 17 de Octubre de Río Gallegos, un tema de larga data que busca mayor seguridad vial en una zona densamente transitada, sobre todo en horarios pico.

La misma está programada para los días lunes 10 y martes 11 de junio próximos y responde a la necesidad de debatir qué se quiere hacer con esa arteria que ha tenido una innumerable cantidad de accidentes de tránsitos de gravedad, algunos de ellos por demás luctuosos, como el que le costara la vida a la joven Brianna Matulich en la última noche de 2023.

La iniciativa fue impulsada, presentada y aprobada en el Concejo Deliberante. Se indicó que la Audiencia Pública “es una herramienta constitucional que fomenta la participación ciudadana” en “una problemática que atañe a todos los vecinos de nuestra ciudad“.

Desde el cuerpo deliberativo de Río Gallegos se indicó de forma oficial que lo que acontece en la autovía 17 de Octubre es “algo que no podemos dejar de ver y ante la consigna de semaforización sí o semaforización no, y si es no, qué propuesta alternativa se trae y que todos juntos podamos armar una mesa de trabajo para esto“, subrayó.

Cabe destacar que ya está realizado el cronograma de expositores para esta Audiencia Pública que arrancará el lunes a las 10 de la mañana.

Participación

En cuanto a los expositores, aunque puede haber alguna modificación de último momento, quedaron de la siguiente manera:

El lunes 10 arrancará con Diego López, Luis Pedro Vargas, Walter Azua, Rubén Medina, Gustavo Aguirre, Jorge D. Romero, Mario Nicolás Fernández, Raúl Márquez y Miguel A. Castillo.

Mientras que el martes 11 será el turno de Ariadna Giménez, José Eduardo Santana, José María Povoli, María Sanz, Paulo Alejandro Croppi, Aidé Domínguez, Néstor Ariel Escalada, Marcela Vega y Carolina Mamani.

De esta manera, Río Gallegos se avocará a analizar y tomar definiciones de una problemática que abarca a diferentes actores sociales y políticos.

Leé más notas de La Opinión Austral