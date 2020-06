Por unanimidad, aprobaron la renuncia de Maldonado

Luego de informar el cambio de carátula del expediente de la sesión que inicialmente trataría el pedio de licencia, los funcionarios leyeron una carta de la madre de una de las víctimas en la que exigía la expulsión de Emilio Maldonado.

La tensión se incrementó cuando a lo lejos comenzaron a esucharse gritos de familiares y manifestantes que habían llegado hasta el edificio legislativo para reclamar la separación del cargo del ex referente del barrio Evita.

Tras la apertura formal de la sesión extraordinaria, los concejales llamaron a un cuarto intermedio. En ese momento, el concejal del bloque UNIDOS, Pedro Muñoz, solicitó a sus pares que dejara entrar al recinto a familiares de las víctimas que pedían presenciar la votación de la renuncia.

Pedro Muñoz, concejal de Río Gallegos.

Segundos después, el padre de una de las víctimas del presunto abuso ocurrido en 2018 comenzó a relatar cómo vivió la familia desde el momento en que se enteró del hecho. "Quiero que se haga Justicia, que se termine esta pesadilla que estoy pasando. Me siento como la mierda. Hace mas de dos años, mi hija venia mal. No queria estar conmigo. La notaba rara. El viernes conto todo. Solo exijo Justicia. Exijo la cámara Gesell".

El dolor de la familia

Sobre el final, el hombre explicó por qué no realizó la denuncia al momento de enterarse del abuso. "¿Quién nos iba a creer? Nadie. (Con Maldonado) Eramos amigos desde hacía años. Nos hizo esto y fue muy doloroso. El se metió en la cooperadora de la escuela y me tuve que meter para sacarlo. Tuvo que ir la madre para que la directora tome cartas en el asunto. Es la sociedad que hoy tenemos. Tenemos que ir a Facebook para que haya Justicia. Antes que a mi hija la traten de mentirosa prefererimos quedarnos callados. Cuando me enteré de la primera denuncia fuimos a la comisaría para denunciar. Nosotros queremos que él vaya preso".

Minutos más tarde, por unanimidad, los ediles aprobaron la carta de renuncia de Emilio Maldonado que ahora deberá someterse a la Justicia, mientras las familias exigen que a las menores les tomen testimonio en cámara Gesell