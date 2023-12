“Precios diferenciados” no llegó a las góndolas de Río Gallegos: ¿Cuándo se verá el descuento? El reciente acuerdo voluntario entre supermercados de todo el país estipula un 20 % de descuento en productos de la canasta básica durante 60 días. Sin embargo, aún no se ve reflejado en Santa Cruz. ¿Qué artículos alcanza y qué precios tienen actualmente?

Recientemente, el Gobierno Nacional y las principales cadenas de supermercados del país llegaron a un “acuerdo voluntario” para paliar la creciente inflación en las góndolas argentinas. El objetivo dispone una reducción del 20 % de los precios en distintos artículos de la canasta básica para contrarrestar la suba en los productos.

Esta semana, las partes acordaron un descuento en productos esenciales durante 60 días a partir de este 27 de diciembre, según confirmaron la Cámara Argentina de Supermercados y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios. El acuerdo voluntario se da en el marco de una inflación de alimentos que ronda el 30 % mensual en diciembre, de acuerdo con el relevamiento de consultoras privadas.

“La iniciativa es resultado de las reuniones llevadas a cabo con el secretario de Comercio de la Nación, Pablo Lavigne y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, a cargo de Comercio Interior, Fernando Blanco Muiño“, indicaron en un parte de prensa.

Sin embargo, en Santa Cruz la iniciativa aún no impactó y en góndolas los precios se sostienen en alza. El móvil de La Opinión Austral recorrió supermercados de Río Gallegos y los valores se mantienen al igual que en los últimos días. Además, no hay cartelería que identifique el acuerdo, a contraposición con el ex programa de “Precios Cuidados” o “Precios Justos”.

En precios, por ejemplo, casi nada baja de los mil pesos. Un paquete de fideos ronda, de base, los $ 900, la yerba $ 1.700, el aceite $ 2.000, el azúcar $ 1.200 y los huevos $ 5.000. En productos de higiene, por ejemplo, el papel higiénico de 30 metros supera cómodamente los $ 3.000 y la pasta de dientes alcanza los 4 mil pesos.

La canasta de precios diferenciados que propone el acuerdo nacional estable la rebaja en alimentos como azúcar, yerba, fideos, harina, aceite, galletitas, huevos, leche, pan, legumbres, puré de tomate, dulce de leche, bebidas e infusiones, papel higiénico y jabón de tocador y artículos de limpieza para el hogar. Sin embargo por ahora no llegará a Santa Cruz puesto que es un acuerdo con los establecimientos comerciales que integran la Red Súper Argentinos, de la la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), que no integran las grandes cadenas de supermercados que están en la provincia y hasta que ellas no lo hagan de manera voluntaria no habrá impacto.