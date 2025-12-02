El Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos anunció este 2 de diciembre a los ganadores de la edición 2025 del Premio “Don Alberto Raúl Segovia”, una distinción que cumplió 30 años y que reforzó su objetivo de valorar la labor de periodistas y medios santacruceños. El jurado destacó la calidad de las producciones presentadas y subrayó el compromiso social que mantiene el periodismo local en sus distintos formatos.

La ceremonia oficial de entrega se realizará el próximo 19 de diciembre, en el marco del aniversario de la ciudad.

Un reconocimiento a la excelencia en Gráfica: el premio para Andrea Daufí

En la categoría Gráfica, el jurado eligió a Andrea Daufí, periodista de La Opinión Austral, por su artículo “Del ruido de los motores a la pasión por el periodismo deportivo: la historia de Carlos Zapico”, publicado en este medio.

La distinción valoró la profundidad de su trabajo y la capacidad de recuperar figuras que forman parte de la memoria cultural y deportiva de Santa Cruz. La nota reconstruyó el recorrido de Carlos Zapico, referente del automovilismo y de la comunicación deportiva, a través de testimonios, archivo y una perspectiva humana que aportó contexto histórico.

A inicios de 2025, Zapico había vuelto a Río Gallegos después de un año de descanso. Y con su regreso, por supuesto, volvió a la radio LU12 AM680 con su clásico “Música de motores” y las transmisiones del automovilismo y los partidos de básquet de Hispano, fútbol y hasta la Fórmula 1 con Franco Colapinto. Pero también volvió al día a día en la redacción de La Opinión Austral. Ya nomás para escribir en una Olivetti, como supo hacer, ni exclusivamente para el diario impreso en papel sábana o tabloide, sino que se supo aggiornar y directamente escribe para la web. Allí comenzó a compartir tiempo y anécdotas, que despertaron el interés de Andrea Daufí.

Andrea Daufí en la radio LU12 AM680. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

La crónica, disponible en el sitio digital del diario, destacó el vínculo entre la identidad local y los relatos que sostienen la historia del deporte regional.

Televisión: Javier Arias obtuvo el premio por su labor en TVeo Noticias

En la categoría Televisión, el periodista Javier Arias recibió el reconocimiento por su tarea en TVeo Noticias, un noticiero con más de cuarenta años de presencia en Río Gallegos. El jurado subrayó su rigurosidad y su aporte a la comprensión de la actualidad local en áreas como política, sociedad y comunidad.

Medios Digitales: El Refugio fortaleció la cultura desde nuevas plataformas

El premio en Medios Digitales quedó para El Refugio, proyecto creado por Jorge Alan Austin. La propuesta se consolidó como un espacio cultural que impulsó entrevistas, música en vivo y contenidos artísticos que ampliaron la oferta informativa desde una mirada digital. El reconocimiento valoró su aporte al entramado cultural de la ciudad.

Radio: Javier Sevesso fue distinguido por su programa Rock and Frío

En Radio, el jurado premió a Javier Sevesso, conductor del programa Rock and Frío, que combinó entrevistas, columnas y expresiones artísticas con una fuerte identidad patagónica. La propuesta se destacó por su mirada contemporánea y por su capacidad para integrar voces locales con enfoques temáticos actuales.

Fotoperiodismo: Romina Barrientos registró el movimiento del deporte local

El reconocimiento en Fotoperiodismo fue para Romina Barrientos, quien desarrolló un trabajo sostenido en el ámbito deportivo. Sus imágenes captaron la intensidad del club Atlético Boxing y ofrecieron un registro documental con valor estético y narrativo. El jurado destacó su precisión técnica y su sensibilidad para retratar emociones y esfuerzos en plena acción.

El video de a entrevista de Andrea Daufí a Carlos Zapico