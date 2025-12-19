Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Invitando a recorrer juntos el misterio de la Navidad, este fin de semana, Río Gallegos será escenario de Belén Viviente.

La actividad se realizará este sábado y domingo, de 16:00 a 21:00, en Casa de María ubicada en avenida Gregores 840, frente a la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Río Gallegos.

El domingo pasado, varios de los intérpretes participaron del Pesebre Navideño en Casa de Gobierno de Santa Cruz.

“Gracias a Dios la pasamos muy lindo acá, compartiendo este momento, transmitiendo un poquito la esencia de la Navidad, es lo que venimos haciendo”, expresó Franco a La Opinión Austral sobre la participación en el Pesebre Navideño y sobre el Belén Viviente, mencionó que “en 2024 hicimos la primera edición, este año con un poquito de mejoras, estamos haciendo la segunda tratando de transmitir las primeras horas de vida de nuestro señor Jesús entre nosotros“.

Los intérpretes del Belén Viviente participaron del Pesebre Navideño que se realizó en Casa de Gobierno. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Los esperamos, van a pasar un momento muy agradable, es una recreación muy acertada con todo lo que es la ciudad de Belén y todos los personajes, se van a encontrar con los soldados romanos, con alfareros, carpinteros, panaderos, va a ser el patio de comercio de esa época con todos los personajes”, adelantó.

Por su parte, Corina señaló que “es una muestra más que inmersiva porque van a poder en vivo y en directo una recreación de la Tierra Santa que no tiene nada que envidiar a la Tierra Santa que está en Buenos Aires”.

“No se lo pierdan porque es una experiencia única, es más que una experiencia inmersiva”, concluyó.

Cabe mencionar que invitan a colaborar con donaciones como gesto solidario con los gastos de la presentación.