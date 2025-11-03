Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Unidad Académica Río Gallegos (UARG) de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) informó con profundo pesar el fallecimiento de la docente Mónica Liliana Firnkorn, quien formó parte de la institución desde hace más de 15 años.

Ante esta dolorosa noticia, las autoridades universitarias declararon duelo institucional y dispusieron la suspensión de todas las actividades a partir de las 12 horas del día lunes, como muestra de respeto y acompañamiento hacia su familia, colegas y estudiantes.

Velatorio y despedida en Río Gallegos

El velatorio de Mónica Firnkorn se realizará este lunes, entre las 12:30 y las 17 horas, en Cochería del Sur (Rams), ubicada en Ameghino 302 de la ciudad de Río Gallegos. Desde la institución, expresaron su acompañamiento a los familiares y amigos en este difícil momento.

Trayectoria académica y compromiso con la salud pública

Mónica Firnkorn era Licenciada en Enfermería por la UNPA-UARG y Magíster en Gestión y Gerenciamiento Hospitalario por la Universidad Maimónides. Desde el año 2007 se desempeñaba como Profesora Adjunta en el área de Salud, dentro de la Escuela de Enfermería, donde tenía a su cargo asignaturas de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico.

Además de su labor docente, participaba activamente en proyectos de Extensión vinculados con la concientización sobre la vacunación y la inmunización, colaborando en jornadas comunitarias destinadas a fortalecer el acceso a la salud preventiva.

En el ámbito de la investigación, su trabajo se enfocó en proyectos relacionados con la salud de los adultos mayores en el contexto pospandemia, aportando al conocimiento y al abordaje interdisciplinario de la atención sanitaria en la región.

Un legado de compromiso y vocación

La partida de Mónica Firnkorn deja una profunda huella en la comunidad universitaria de Río Gallegos. Compañeros docentes, estudiantes y trabajadores de la salud expresaron su pesar y destacaron su dedicación, calidez humana y compromiso profesional con la formación de futuros enfermeros y acompañantes terapéuticos.

Desde la UNPA-UARG, manifestaron que su legado académico y humano seguirá presente en las aulas, proyectos y espacios de salud comunitaria que ayudó a construir.