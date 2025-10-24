Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados tomó estado parlamentario un proyecto para reconocer la trayectoria histórica de logros de la provincia de Santa Cruz en el Festival Nacional del Malambo, celebrado anualmente en Laborde, Provincia de Córdoba. La iniciativa se da, además, tras el último de esos triunfos, el de la malambista truncadense Noelia Barrionuevo, aunque en este caso fue en otra localidad cordobesa, Tanti.

Según establece el proyecto, cuya autora es la legisladora Agostina Mora, se busca reconocer a todos los artistas, músicos acompañantes, delegaciones, escuelas de danza, docentes folclóricos y gestores culturales (Delegados y Subdelegados) que, a lo largo de las 57 ediciones del Festival, “han representado con excelencia y compromiso” a Santa Cruz, cosechando Campeonatos Nacionales, primeros puestos y menciones especiales.

Agostina Mora, diputada de Unión por la Patria.

Asimismo, pide reconocer a la delegación de Santa Cruz que participará en la 58° Edición del Festival Nacional del Malambo, a realizarse del 11 al 17 de enero del 2026 en Laborde, Córdoba. También insta al Poder Ejecutivo Provincial a arbitrar los medios necesarios para brindar la asistencia logística y económica integral a la delegación, contemplando la participación de los concursantes principales, los músicos acompañantes y el equipo de gestión.

Los detalles

“El presente proyecto tiene como objetivo central institucionalizar el reconocimiento a la trayectoria cultural de la Provincia de Santa Cruz en el ámbito folclórico nacional, concentrando dicho esfuerzo en la más alta expresión del género: el Festival Nacional del Malambo de Laborde, Provincia de Córdoba”, sostuvo en los argumentos.

Además, recordó que este festival, reconocido por la Ley Nacional N° 26.275 como la “Capital Nacional del Festival del Malambo“, es la máxima instancia de expresión folclórica tradicional. Y que desde su fundación en 1966, ha exigido a los artistas la excelencia técnica y la pureza estilística, consolidándose como un faro de prestigio cultural a nivel nacional e internacional.

Tomas Gallargo, Campeón Nacional de Malambo en Laborde, en 1984.

También que Santa Cruz ha mantenido una representación constante y, lo que es más relevante, altamente competitiva. Y que a lo largo de sus 57 ediciones, los artistas, docentes, escuelas de danza y gestores culturales de nuestro territorio “han trabajado con dedicación y excelencia“, logrando un destacado Registro Histórico de Conquistas que hoy “forma parte invaluable del patrimonio cultural santacruceño”.

“El esfuerzo de las delegaciones no sólo se traduce en logros personales, sino que impacta profundamente en la comunidad, siendo un motor de desarrollo social, educativo y cultural estratégico”, dijo. En ese aspecto, enumeró tres pilares: Fortalecimiento de la Identidad y el Tejido Social, Desarrollo Educativo y Formación Personal y Dinamización de la Economía Cultural.

La truncadense Noelia Barrionuevo, Campeona Nacional de Malambo 2025 en Tanti, Córdoba.

El proyecto, “reconoce la trayectoria y los logros de la participación en el Festival Nacional de Malambo en la localidad de La Borde a lo largo de 57 ediciones”, sostuvo Mora al tiempo que subrayó que el registro histórico evidencia las conquistas que forman parte del patrimonio cultural de Santa Cruz.

Cabe recordar que Santa Cruz tiene un Campeón Nacional de Malambo Mayor, Tomás Gallardo. Semanas atrás, también en Córdoba, se consagró -luego de lograr el subcampeonato en 2024- la santacruceña Noelia Barrionuevo como Campeona Nacional de Malambo Femenino en Tanti. A lo largo de los años tuvo innumerables logros en primeros puestos, segundos puestos y menciones especiales.