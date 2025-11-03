Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este lunes 3 de noviembre en la ciudad de Río Gallegos, donde se espera un día ventoso, con chaparrones aislados y nubosidad variable.

Durante la mañana, la temperatura será de 7°C y el cielo presentará chaparrones dispersos. El viento soplará desde el sudoeste, con una intensidad de entre 51 y 59 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h. La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10% y el 40%.

Hacia la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con una temperatura máxima de 11°C. El viento continuará desde el sudoeste, con velocidades similares y ráfagas de hasta 79 km/h. La probabilidad de lluvia será baja, en torno al 10%.

Durante la noche, regresarán los chaparrones aislados, con una temperatura cercana a los 7°C. El viento del sudoeste soplará entre 42 y 50 km/h, con ráfagas que podrían superar los 78 km/h, manteniendo la sensación térmica por debajo de los valores registrados.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

De acuerdo con Meteored, el lunes 3 de noviembre comenzará con cielo cubierto y una temperatura de 6°C, aunque la sensación térmica será apenas de 1°C debido al fuerte viento del oeste, con ráfagas que alcanzarán los 71 km/h.

Durante la mañana, se prevé un leve ascenso térmico hasta los 10°C, con nubosidad variable y ráfagas que podrían llegar a los 85 km/h. A partir del mediodía, el viento rotará al suroeste, con intensidades de entre 51 y 88 km/h.

A las 14 horas se espera una probabilidad de lluvia del 30%, con lluvias débiles que dejarían acumulados de 0,4 mm. Por la tarde y noche, el cielo permanecerá parcialmente nublado y el viento seguirá fuerte, con ráfagas superiores a los 80 km/h.

El índice UV será bajo (2) durante toda la jornada, por lo que no se prevé riesgo solar relevante.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Según los datos de Windguru, este lunes se presentará una jornada ventosa y fresca, con temperaturas entre los 7°C y 10°C durante todo el día.

El viento del oeste predominará desde la madrugada, con velocidades sostenidas de 26 a 30 nudos (48 a 55 km/h) y rachas que alcanzarán entre 38 y 45 nudos (70 a 83 km/h).

La nubosidad será variable, con cobertura media y alta que irá del 60% al 90% a lo largo del día. A las 17 horas podría registrarse una ligera precipitación de 0,2 mm/h, coincidiendo con el aumento de la nubosidad media.

Las ráfagas más intensas se concentrarán entre el mediodía y la tarde, manteniendo condiciones ventosas durante toda la jornada.