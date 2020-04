Reabrieron los bancos y hubo un movido arranque de semana

A pesar de la restricción de circulación que rige a nivel nacional, como medida preventiva ante la emergencia sanitaria por el coronavirus, pudo observarse ayer un importante movimiento en la capital provincial. Todas -o la gran mayoría- eran personas que realizaron compras en supermercados céntricos o trámites en alguna sucursal bancaria, tras la reapertura de la atención.

Veinticinco días pasaron desde que el presidente Alberto Fernández declaró el aislamiento social, preventivo y obligatorio, sin embargo, la semana comenzó con gran ajetreo.

Santa Cruz continúa en la fase de contención de la pandemia, esto quiere decir que la circulación del virus es limitada, y esto es gracias a las medidas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria.

El movimiento en los bancos provocó que los taxis tuvieran al menos un mejor dia laboral. Foto: (José Silva>).

Este lunes la capital provincial amaneció con un movimiento fluido de riogalleguenses que salieron a las calles obligadamente. Unos a trabajar y otros para realizar trámites, aunque algunos de ellos pueden realizarse de manera online, muchos otros no y para ello abrieron los bancos ayer. Las sucursales recibieron no sólo a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales que no tienen tarjeta de débito, sino también a los clientes cuyo DNI terminara en 0 o en 1, con turno.

Es de remarcar que pudo verse que creció el uso de barbijos y/o de diferentes protectores para hacer frente al virus, elementos que aún no son de uso obligatorio en la ciudad.

Otra postal de ayer fue la de una importante fila para saldar deudas, afuera de un kiosco céntrico con RapiPago.



La excusa de la reapertura para atención al público en general, con turnos previos, en los bancos en todo el país, era lógico que se registrara más movimiento en comparación a días anteriores.

Si bien varios turnos fueron “rebotados” (ver recuadro aparte), la atención se realizó con normalidad.

El transporte en alerta

Los colectivos urbanos de transporte de pasajeros recorren las calles de la capital provincial con un mensaje muy especial, que tiene por objetivo concientizar a la comunidad.

“Prevenir es salud, cuídate, cuídame!!!” puede leerse en las pantallas que usualmente muestran el recorrido de la Línea.

“Prevenir es salud, cuídate, cuídame!!!, rezaban los carteles de los colectivos.

Que no te “reboten”

Turnos por terminación de DNI:

0 y 1, lunes 13 de abril

2 y 3, martes 14 de abril

4 y 5, miércoles 15 de abril

6 y 7, jueves 16 de abril

8 y 9, viernes 17 de abril

Una vez generado el turno, podrás guardar en tu celular o imprimir la constancia de turno. Esta te permitirá acceder al banco y te servirá como autorización para circular para llegar al banco.

Deberás presentarte en la fecha y hora asignada con la constancia de tu turno (puede ser desde el celular) y con tu DNI.