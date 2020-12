Reabrieron un templo evangélico con 50 personas en un lugar cerrado

La apertura de un templo evangélico en Río Gallegos no pasó desapercibida en medio de la comunidad de creyentes de distintas religiones, que tienen prohibido realizar ceremonias desde que el Gobierno de la provincia de Santa Cruz resolvió volver al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), por la escalada de contagios de coronavirus.

Sólo el templo Bet El de la calle Entre Ríos usará el limite de hasta 50 personas por sus dimensiones.

En el sector, los pastores y curas de los distintos credos esperaban con ansias novedades acerca de una habilitación. Las ganas se convirtieron en un fuerte rumor durante el fin de semana por conversaciones informales que algunos de ellos tuvieron con funcionarios públicos. Y el rumor se convirtió en convicción antes de tiempo. Amén.

Los organizadores cumplieron las medidas sanitarias que contempla el protocolo que se aprobará en las próximas horas.

A contra reloj, pocos minutos antes de las 2 de la madrugada del domingo 29 la Iglesia Bet El de Río Gallegos anunció que volvía a abrir las puertas para realizar 3 reuniones, con "protocolo según las ordenanzas municipales y gubernamentales".

En el protocolo supuestamente aprobado pueden ingresar al templo hasta 50 integrantes de la congregación con barbijo o tapabocas y manteniendo distancia, aunque el decreto provincial establece que el máximo de personas que pueden reunirse en eventos religiosos es de 10.

Segundo Gamin encabezó las 5 reuniones del domingo en la Iglesia Bet El, de calle Entre Ríos, en Río Gallegos.

Sin embargo, según pudo saber La Opinión Austral, ni el Municipio de Río Gallegos ni el Gobierno de la provincia de Santa Cruz aprobaron protocolo alguno hasta el miércoles por la tarde aunque desde los dos niveles del Estado confirmaron que la habilitación es prácticamente un hecho.

Los lugares cerrados deberán estar ocupados hasta el 25% de su capacidad con un máximo de 50 personas.

Lo cierto es que el rumor que circuló y llevó a la congregación de la Iglesia Bet El, ubicada en Entre Ríos 435, a juntarse el domingo tenía asidero. La Opinión Austral pudo saber que tanto las iglesias evangélicas como las católicas presentaron sus respectivos protocolos para realizar ceremonias, incluidos los bautismos y casamientos. De hecho, hubo reuniones entre referentes de algunas iglesias con funcionarios municipales y provinciales para pedir la habilitación.

"Este fin de semana fue impresionante. La cantidad de gente que estaba esperando este momento de asistir y poder congregarse, recibir palabra y orar; siempre con distanciamiento, sin saludo ni abrazo como estábamos acostumbrados", expresó a La Opinión Austral Segundo Gamin, presidente del Consejo Pastoral de la ciudad de Río Gallegos, convencido de haber obtenido la habilitación.

De hecho la iglesia que él dirige publicó no sólo la convocatoria sino también fotos y videos de las cinco reuniones que realizaron el domingo con 50 personas en cada una. "Estoy segura que de saber que no estaba habilitado no hubiera puesto nada en Facebook", dijo a este medio una feligresa de otra parroquia sorprendida por la realización de las reuniones.

En declaraciones a Radio LU12 AM680, el obispo de la Diócesis de Río Gallegos Jorge García Cuerva afirmó también "que desde el sábado pasado, con un protocolo que se presentó al Jefe de Gabinete y al Municipio y que fue aprobado, estamos pudiendo celebrar la Eucaristía con no más del 25% de las superficie del templo".

El obispo Jorge García Cuerva adelantó que el nuevo protocolo los habilitará a realizar los Sacramentos.

Con la habilitación también podrán comenzar a celebrar bautismos, casamientos y el resto de los sacramentos.

Era impresionante la cantidad de gente que llamaba para participar en un reunión Compartir

"Tenemos una demanda impresionante, la gente nos pide congregarnos, vernos, porque nosotros trabajamos los espiritual y estamos en momentos difíciles", dijo a La Opinión Austral Silvia Colarte, de la Iglesia Hay Vida en Jesús, que el fin de semana estuvo abocada a la organización de la marcha contra el aborto legal, seguro y gratuito y no pudo interiorizarse acerca de la supuesta habilitación.

Para Segundo Gamin, de hecho, las 5 reuniones con 50 personas en cada una se les hizo poco. "Era impresionante la cantidad de gente que llamaba para participar en un reunión. Estamos organizándonos para poder atender la mayor cantidad de fieles que están llegando a nuestras iglesias en una etapa muy difícil de nuestro país con una situación difícil en lo económico, lo espiritual, familiar y la parte física y sentimental".

Cómo habilitar los protocolos para nuevas actividades

Las distintas iglesias pidieron la habilitación para poder realizar las ceremonias al Municipio y a la Jefatura de Gabinete del gobierno provincial.

El Municipio no tiene la potestad para habilitar nuevas actividades aunque sí para regular el horario de funcionamiento y la aplicación de los protocolos sanitarios, que debe aprobar el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Cruz.

Hasta que no esté la firma de todos los organismos implicados las actividades no quedan habilitadas, a pesar de los anuncios públicos que puedan darse a conocer y tolerancia que las autoridades puedan otorgar a quienes ya presentaron un protocolo de funcionamiento consensuado.