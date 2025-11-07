Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la consigna “Frente al odio y la violencia ¡Más orgullo y unidad!”, se realizará la 10° Marcha Provincial del Orgullo.

La movilización, organizada por la COMO (Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo de Santa Cruz), tendrá como punto de concentración la Plaza San Martín de Río Gallegos este sábado a las 16:30, previendo marchar desde las 17:00.

Juan Casas, integrante de la COMO, manifestó a La Opinión Austral: “Llego con muchos sentimientos encontrados a esta marcha, también con orgullo, mirando todo el recorrido que hemos hecho como comunidad LGBT, los logros que hemos tenido como la Ley Integral Trans en Santa Cruz, protocolos de actuación, el gran acompañamiento que hemos realizado desde las organizaciones a nuestros compañeros y a nuestras compañeras”.

“Estoy orgulloso de haber crecido y haber entendido que la lucha de las diversidades es independiente de nuestros partidos políticos, llegamos en unidad, en la marcha N° 10 es la primera vez que marchamos juntas todas las organizaciones que históricamente han marchado, pero siempre hemos marchado divididos”, destacó.

“Marchamos en unidad frente a estos gobiernos que vienen a atentar sobre nuestros derechos como personas del colectivo, un gobierno provincial que si bien tiene una Secretaría de Políticas de Igualdad, no tiene políticas públicas ni para el colectivo ni para las mujeres, por eso repudiamos el desmantelamiento de las áreas de género y de la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad. Y seguimos exigiendo la vuelta del ‘Santa Cruz Abraza’, que eran fondos destinados para las situaciones de violencia de género”, recordó.

“Llegamos muy golpeados por muchas cosas, por el avance de la derecha y de estos gobiernos fascistas, pero por otro lado, muy contento por la lucha, la organización y la unidad que tienen las diversidades”, concluyó.

En Argentina

De acuerdo al último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, entre el 1 de enero y el 30 de junio en Argentina, ocurrieron 102 crímenes de odio motivados por la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas. Esta cifra implica un alarmante incremento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos.

Desde el Observatorio calificaron de “alarmante” la cifra, no sólo por su magnitud, sino por su carácter histórico ya que “representa un aumento del 70% en comparación con el mismo período del año anterior, en el que se habían contabilizado 60 casos”.

Además, señalaron que en sólo seis meses se alcanzó el 72% del total registrado durante todo el 2024 que cerró con 140 casos.

Por Marcela y por Antonio

En la convocatoria a la Marcha Provincial hacen mención a Marcela Chocobar como a Antonio Rueda.

En esta fecha, el colectivo LGBTIQ+ recuerda el caso de la mujer trans que fue asesinada en 2005 en Río Gallegos, crimen por el cual en 2019, Oscar Biott y Ángel Azzolini fueron condenados por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y encubrimiento agravado, respectivamente, siendo el segundo fallo de este tipo a nivel nacional, después del de Diana Sacayán.

Tres años después, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz cambió la calificación legal y consideró a Azzolini partícipe secundario, elevando la pena a 15 años de prisión. En tanto que se confirmó la sentencia Biott a prisión perpetua por homicidio calificado por odio a la identidad de género.

A la fecha, el cuerpo de Marcela sigue sin aparecer.

En tanto que en septiembre pasado, Jeremías Vera Oro, acusado de haber golpeado brutalmente a Antonio Rueda en agosto de 2022, fue condenado a un año de prisión por “lesiones leves”, a pesar de que la víctima falleció horas después del ataque ocurrido en El Calafate.

La querella había sostenido inicialmente la figura de homicidio agravado, pero en su alegato pidió condenar al acusado por tentativa de homicidio agravado por odio, solicitando una pena de 15 años. Para los letrados, “el dolo homicida estaba probado”, apoyándose en los insultos y amenazas vertidos durante la agresión: “Te voy a matar por p…”.

Los letrados remarcaron que no sólo hubo violencia física, sino también un trasfondo de discriminación que debía ser ponderado. En este marco, la sentencia será apelada mediante un recurso de casación, al considerar que “no se tuvo en cuenta el contexto en que ocurrió el hecho”.