Con la participación de bandas y emprendedores, se realizará una nueva edición del Festival “Más Vida”, que organiza el Municipio de Río Gallegos, a través del Departamento de Culto.

Este evento está pensando como un espacio de escucha, expresión y acompañamiento, además de un lugar de encuentro para disfrutar de la música, de la gastronomía y de diferentes actividades pensadas para toda la familia.

Además, en cada encuentro se cuenta con la presencia de profesionales y de organizaciones sociales dispuestas a atender y asesorar sobre diferentes temas vinculados a la salud mental y prevención del suicidio.

La jornada se llevará a cabo este sábado a partir de las 17:00 en el Auditorio Bet-El, calles 1 y 50 del barrio Los Sauces, con entrada libre y gratuita.

Sobre el escenario pasarán Tornamento, Metanoia, Pregoneros, Imperfectos, Vicio Moderno. También se presentarán la Escuela Prana y la Murga De La Ruta Para Atrás.

Participarán el Grupo de Prevención del Suicidio “GPS”, Movimiento “Ni un Pibe Menos por la Droga”, “Tu vida Vale Mucho” y Ovillo Terapéutico, entre otras organizaciones.