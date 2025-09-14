Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Socidad del Estado (SPSE) brindó actualizaciones sobre el abruto corte de luz que afecta desde la mañana a la ciudad de Río Gallegos, luego de que una Toyota Hilux -conducida por un menor de edad- chocara contra un poste de energía ubicado en Calle 22, en el barrio San Benito.

Según se informó en un reciente comunicado, SPSE estará ingresando desde la Reserva Fría. Se hizo hincapié en que “la puesta en marcha se realizará por sectores“.

Previamente, la empresa estatal había dado a conocer que a partir de las 17:10 horas, se iba a realizar un corte total para el ingreso al sistema interconectado. “Esta interrupción se debe a la finalización de los trabajos efectuados en la zona afectada durante la mañana”, indicaron en horas de la tarde y solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios ante esta situación.