Río Gallegos se movilizó contra el aborto: "Hay que ver que otras salidas existen en vez de licuar a un bebé en la panza"

Este sábado, bajo la consigna "Salvemos las 2 vidas", hubo marchas contra la legalización del aborto en todo el país. En simultáneo, la convocatoria también se hizo sentir a través la etiqueta #LaMayoríaCeleste en las redes sociales.

En Santa Cruz, hubo convocatorias en Río Gallegos, El Calafate, Caleta Olivia, Puerto San Julián, Puerto Deseado, Perito Moreno, Los Antiguos, Las Heras y Pico Truncado.

Lucía Arroyo es creyente de la Iglesia Católica, asiste al Santuario San Cayetano de Río Gallegos y en la tarde de este sábado participó de la caravana que se realizó en la capital de Santa Cruz. "No es una cuestión de fe, sino una cuestión de sentido común y de vida", dijo a La Opinión Austral, desde la costanera de Río Gallegos, el punto de partida.

"A nosotros nos llaman los antiderechos y creo que el primer derecho en todas las Constituciones es a la vida, y ésta es la vida gestante. Si se sacan leyes a favor de las embarazadas, si cuando una se hace el Eva-test y se siente feliz porque tiene un hijo dentro del vientre, no podemos decir que ese ser no es un ser humano", aseguró.

Frente a la diversidad de situaciones que pueden estar viviendo las personas gestantes al momento de enterarse que están embarazadas, Lucía señaló: "Hay que ver cómo ayudamos a esas personas que no están en un buen momento".

"Es más, la mayoría de nosotros no estamos en el mejor momento y vinimos en el peor momento de nuestros padres", reconoció y agregó que "sin embargo los padres se han jugado por nosotros y le dimos la razón de su vida" .

Otras alternativas

En este contexto, consideró: "Es momento de acoger a la que le pasa eso y dar ese niño a la que no tiene, hay que cambiar las leyes de adopción. Ver qué otras salidas hay en vez de licuar un bebé en la panza".

Recordó además una película (denominada "Inesperada" en castellano) en la que "se licua al feto indefenso y el feto quiere salir y quiere buscar salida".

Familia heterosexual

Por otra parte, acerca de la posibilidad de dar en adopción sin embargo sostuvo que no estaba a favor de la posibilidad de que lo hagan parejas del mismo sexo. "Defiendo la familia mamá y papá. Creo que todos necesitamos una mamá, es muy importante el amor que da una mamá psicológicamente y la que da el papá, es muy importante en el desarrollo".

Si bien señaló "que cada uno quiera vivir su sexualidad, que la viva libremente" pero marcó que "no estoy a favor que se le quite la posibilidad a un bebé de tener una mamá. O que se le quite la posibilidad de tener un papá, pero el papá que te forma, el papá que es la imagen", expresó.

"Esa es otra cosa de la que no se habla. Se tienen que tratar psicológicamente: no todos los homosexuales están sanos. En realidad partidos estamos todos, también los heterosexuales". En ese sentido, explicó: "Cuando tenes alguna cuestión que tenés que afirmar, alguna angustia, vas al psicólogo. Y el homosexual también tiene angustias y cosas que rever así mismo porque no son perfectitos. Todos tenemos unas roturas".

La Cámara de Diputados abrirá la semana próxima el debate en comisiones del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La discusión iniciará a las 09:00 con la exposiciones que brindarán los ministros de Salud, Gines González García; de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra.

Tras los informes de los ministros, esa misma tarde, desde las 14:00 comenzará la ronda de expositores -50 en total, 25 a favor y 25 en contra del proyecto de legalización del aborto -que tendrán 7 minutos cada uno al igual que en 2018- y la discusión continuará el miércoles durante toda la jornada, según el cronograma acordado entre los bloques