El Grupo Scout Monseñor Miguel Ángel Alemán de Río Gallegos, el más antiguo de la provincia de Santa Cruz, despidió este sábado a Julio Hinding, jefe scout, y Carolina Gómez, su pareja y dirigente de tropa scout, quienes fallecieron recientemente en un accidente en la ruta.

El siniestro, ocurrido el domingo 28 de septiembre en el cruce de la Ruta Nacional 35 con la Ruta Provincial 18, a la altura de Quehué, en la provincia de La Pampa, cuando viajaban con destino a Chaco, tuvo como víctima fatal a Gómez en tanto que Hinding quedó internado en estado crítico y falleció el 1° de octubre.

Homenaje

La ceremonia en honor fue realizada en la tarde noche de este sábado en el Centro Integrador Comunitario “Santa María de Belén” en la capital santacruceña, sitio donde el grupo lleva adelante sus actividades desde hace años.

En el interior del CIC, dispusieron un pequeño altar con las fotografías de Hinding y Gómez, flores y sus uniformes scouts. En tanto que en el exterior, prepararon un fogón para cerrar la jornada.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“En su honor, trataremos de honrarlos, contando anécdotas y recordarlos como a ellos les hubiera gustado”, mencionó Leandro Abraham, subjefe scout, a La Opinión Austral.

Además, familiares y afectos tuvieron la posibilidad de escribir algunas palabras para ellos, papeles que posteriormente se quemarían durante el fogón.

En el CIC Belén, familiares y amigos despidieron a Julio Hinding y Carolina Gómez. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Para cerrar, también estaba previsto que realizasen la canción del adiós para cerrar la jornada. “La canción dice que no es más que un hasta luego, es un breve adiós”, explicó.

El recuerdo

Abraham, quien se sumó a la actividad scout en 2001 cuando tenía siete años, contó: “Conocí a Julio cuando ingresó, fue mi educador y luego, a la par en lo que es la conducción dentro del grupo”.

En el exterior, los scouts prepararon un fogón. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Por último, sobre lo que más destaca del jefe scout, manifestó: “Dentro del movimiento, tenemos un tótem que es un animal y una cualidad, Julio era águila y organizado, es una característica muy particular de él, dentro de lo que es el movimiento scout y en su vida, lo organizado lo describía perfectamente. Además, de lo buena persona que era y la predisposición que tenía siempre para ayudar”.