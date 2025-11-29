S&D Muebles & Deco es un emprendimiento familiar que se dedica a la fabricación de muebles tanto estándar como a medida, desde hace seis años.

“Primero comenzamos con muebles a medida. Después, con fabricación de muebles para la venta y le agregamos artículos de decoración como cuadros y adornos para complementar”, recordó Giancarlo Delponte, a La Opinión Austral, sobre los inicios del emprendimiento.

Ofrecen mesas ratonas, racks, vanitorys, mesas de luz, placares, cocinas y todo lo que es amoblamientos de interior.

Consultado sobre qué artículo es el más pedido, señaló: “Buscan mucho los racks para televisores, escritorios gamers y en obras nuevas, cocinas y placares, lo básico para mudarte”.

En cuanto a modalidades de pago y financiamiento, Delponte comentó: “Le damos la opción al cliente de que pueda comprar el material y lo pueda financiar. La financiación es la propia de los locales de venta de materiales y a su vez, nosotros a la mano de obra la ofrecemos en dos o tres cuotas para que sea más accesible“.

En Instagram son @sdmueblesdeco y en Facebook: S&D Muebles & Deco o vía WhatsApp: 2966-710841.

“Nos contactan por las redes o por celular y nos acercamos al domicilio a tomar el presupuesto, lo hacemos generalmente en el día. También, con una foto y una medida, lo podemos cotizar vía WhatsApp”, cerró.