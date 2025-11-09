Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la madrugada del 22 de febrero de 2024, un violento impacto sucedió en la intersección de Juan B. Justo y Vélez Sarsfield, en Río Gallegos. A las 5:30 de la mañana, una camioneta conducida por un joven de unos veinte años chocó de lleno contra un Volkswagen Bora en el que viajaban cinco personas. En el asiento trasero, del lado izquierdo, se encontraba Soledad Maidana, de 26 años, quien perdió la vida en el acto debido a las graves lesiones sufridas.

Soledad era una joven muy querida en su entorno laboral y social. Se desempeñaba como subayudante en el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), pero también había prestado servicios en el Hospital Regional Río Gallegos (HRRG) y colaborado como voluntaria en el Ejército Argentino. Su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio fueron recordados por familiares, amigos y compañeros de trabajo desde aquel trágico día.

Familiares y amigos de Soledad Maidana en el izamiento dominical pidiendo justicia. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante el tradicional izamiento dominical en el que distintos espacios se reúnen en la Avenida Kirchner y San Martín, Luis Maidana, padre de Soledad, habló con La Opinión Austral y compartió cómo vive estos días de ausencia de su hija, a pocos meses de cumplirse un año de su fallecimiento. “Llevamos estos días, como lo venimos llevando desde el día 22 de febrero del 2024, con todo el dolor del mundo, una cosa que uno no se lo desea a nadie, hoy nos toca estar como la mayoría de los fines de semana que podemos. Estamos acá pidiendo para que se haga justicia.”

Otro domingo pidiendo justicia por Soledad Maidana a casi 2 años de su trágica muerte. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En su testimonio, Maidana también remarcó la importancia de cambiar el enfoque sobre los llamados accidentes de tránsito: “Hoy se conmemora un año más el día de las víctimas en accidentes de tránsito y nosotros creemos que ya desde el año 2004 a nivel mundial se viene pidiendo y en muchos lados se ha logrado que ya no se llame más accidentes de tránsito, sino que son siniestros viales. Porque la palabra accidente lo deja muy librado al azar y esto es principalmente lo que pasó con Soledad, no fue un caso del azar, es decir, los accidentes se pueden evitar y si se pueden evitar no es accidente.”

“El caso de Soledad se pudo haber evitado”

El padre de la joven recordó los detalles del expediente judicial y apuntó contra la conducta del conductor responsable del siniestro: “El caso de Soledad se pudo haber evitado si Marten no hubiera manejado con 1,97 como figura en el expediente que le dio un alcohol en sangre, le dio positivo para THC, el principal metabólico para la marihuana, conducía con las luces del vehículo apagado, claramente exceso de velocidad como lo muestran los vídeos, no respetando la derecha del auto Bora, no respetando el cartel de pare, entonces son varias cosas las que hay que tener en cuenta.”

La familia Maidana continúa su lucha para que el caso sea recaratulado en la justicia santacruceña. Actualmente, el hecho está considerado como “homicidio culposo”, pero el entorno de Soledad sostiene que la gravedad de la conducta del acusado merece una imputación más severa: “Quiero volver a realizar un pedido de justicia, esto está caratulado como homicidio culposo, de homicidio culposo no tiene nada. Vamos a ir por el homicidio simple con dolo eventual, y la diferencia que radica principalmente, como lo dice la ley, es que el individuo, a sabiendas de lo que podía haber pasado, continuó con su actitud”, cerró.