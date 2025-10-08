¡Sorpresa en Río Gallegos! Un lobito marino apareció en plena ciudad Un inesperado visitante sorprendió a los vecinos de Río Gallegos: un lobito marino apareció en plena calle Batalla Puerto Argentino durante la noche del martes. Se espera la rápida intervención de las autoridades de fauna para protegerlo y devolverlo a su hábitat.

En la tranquila noche del martes, los vecinos de Río Gallegos tuvieron un inesperado visitante: un lobito marino que decidió pasear por las calles de la ciudad.

Según relató un vecino, alrededor de las 23 horas, mientras transitaba por la calle Batalla Puerto Argentino, se encontró con el animal marino en medio de la vía.

Rápidamente se dio aviso a las autoridades locales y al personal de fauna para garantizar su rescate y que el lobito marino no sufra ningún daño, especialmente por la presencia de perros en la zona.

El hecho despertó la curiosidad de los habitantes del barrio, quienes se acercaron a observar al visitante inesperado y a compartir fotos del momento.