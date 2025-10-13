Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) dio a conocer este lunes a los vecinos de Río Gallegos que persisten inconvenientes en el normal suministro de agua en algunos sectores de la ciudad, debido a condiciones excepcionales que afectan el proceso de potabilización y distribución.

La alta turbiedad del agua proveniente de la cuenca ha provocado la saturación de los filtros de la planta potabilizadora por sedimentos y aire, lo cual dificulta el tratamiento adecuado del recurso.

Además, se sumó la rotura de una válvula en la zona de la Estación 5, afectando el suministro en barrios cercanos. Sin embargo, este inconveniente ya fue resuelto por personal técnico.

Desde SPSE explicaron que el sistema de distribución se basa en el abastecimiento por gravedad, y el proceso de presurización debe realizarse de forma lenta y progresiva con el fin de evitar roturas en la red. Esto genera demoras en la llegada del agua a las zonas más altas o alejadas de la ciudad.

En este marco, desde la empresa solicitaron a los vecinos que realicen un uso racional del recurso para permitir que llegue con mayor facilidad a los sectores que aún presentan baja presión o demoras en el restablecimiento del servicio.

Recomendaron evitar el lavado de vehículos, limitar el riego únicamente a los horarios permitidos y con moderación, utilizar el agua solo para actividades esenciales, y verificar y reparar pérdidas o fugas internas en las instalaciones domiciliarias.

Por último, indicaron que los reclamos relacionados con el servicio deben ser canalizados exclusivamente a través del 0800-222-7773. Al tratarse de líneas rotativas, si al llamar se encuentra ocupado, se debe intentar nuevamente. Esta es la única vía habilitada para registrar reclamos, permitiendo así la correcta gestión de los mismos y la asistencia técnica correspondiente.