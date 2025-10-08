Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que se llevarán a cabo trabajos de mejora en el acueducto que conecta la toma Palermo Aike con la Planta Potabilizadora de Río Gallegos.

Además, indicaron que el objetivo es mejorar el servicio hídrico en la capital provincial, optimizando el rendimiento y la presión del suministro.

Los trabajos se llevarán a cabo a partir de las 05:00 de este viernes 10 de octubre y durante su desarrollo es posible que se presenten disminuciones en la presión del agua en algunas zonas.

En este marco, desde SPSE recomendaron a los usuarios tomar las medidas necesarias para minimizar cualquier inconveniente.

En caso de necesidad, habrá provisión de agua potable en:

Planta Potabilizadora de Agua Río Gallegos (Av. Parque Industrial Nº 1100)

Barrio Chimen Aike (Calle 40 y 61)

Límite del Barrio Ayres Argentinos (Calle 38 y 59)

Desde la empresa se disculparon por las molestias que puedan surgir y agradecieron la comprensión de los vecinos.