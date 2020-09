Taxistas reclaman por clausura de paradas: "Dicen que somos llorones, pero la estamos pasando muy mal"

En diálogo con LU12 AM680, el delegado de la Federación Argentina de Taxis Juan Ojeda apuntó a la dirección de Tránsito del Municipio y los criticó duramente por la inhabilitación. "Tenemos problemitas muy puntuales con ellos", aseguró tras revelar que tiempo atrás, tras determinar el cierre de otra garita, varios choferes estuvieron un mes sin trabajar.

Clausurado. FOTO: José Silva

"No hay diálogo. Se cortó por parte de ellos y están trabajando mal. Las primeras desinfecciones las hicimos con criminalística y después de seis meses se avivaron que la hacíamos nosotros mismos y empezaron a hacerla desde la Municipalidad", sostuvo Ojeda. "Se acordaron un poquito tarde, pero no da como para clausurar. Nosotros armamos un protocolo propio. Los taxistas no entran a las garitas, esperan en el auto".

Cayó 50% la cantidad de viajes desde el inicio de la pandemia FOTO: José Silva

"El operador de Glaciar no pudo haber tenido contacto con los choferes porque está prohibido", aseguró Ojeda tras explicar que no se opone a las tareas de desinfección, pero si a la falta de celeridad que perjudica económicamente a los taxistas. "El operativo no me parece justo. El taxista y el remisero no está en condiciones de que clausuren una parada".

Crisis del sector

Sobre el final de la nota, Juan Ojeda reveló que por la crisis que redujo 50% la cantidad de viajes son varios los choferes que solicitaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y que reciben bolsones que entregan desde la Federación nucleada en la CGT. "Cuando cae alguno infectado la ayuda es de cada una de las paradas. Nos dicen que somos llorones, pero la estamos pasando muy mal".