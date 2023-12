En el marco de la compleja situación económica, agravada en las últimas semanas debido a la devaluación y al aumento de los combustibles, los taxistas y remiseros de Río Gallegos están a la espera de acordar un nuevo precio con la Municipalidad para la bajada de bandera.

Al respecto, Héctor Gatica, presidente de la Asociación de Taxis de la ciudad de Río Gallegos, dialogó con La Opinión Radio por LU12 AM680, y explicó la problemática que atraviesa el sector.

“En los últimos meses, después de que hicimos la última tarifa, la nafta aumentó un 70%. Es una barbaridad. Ya tienen previstos aumentos para fin de mes y para el mes que viene. La nafta está hoy casi 500 pesos el litro y estiman que para enero va a estar 550o 600 pesos el litro”, expresó.

Al respecto, Gatica aseguró que “estamos baratos en dólares, por eso que vienen muchos extranjeros a cargar combustible y a comprar todo”. Ante este escenario, se prevé que el valor del combustible se equipare con los valores internacionales. “El sector lo está sufriendo mucho, el problema es que los salarios no están acordes“, agregó el referente de los taxistas.

Por otro lado, respecto a la reunión que mantendrá el sector con funcionarios del Ejecutivo municipal, Gatica expresó: “Vamos a escuchar la propuesta de la municipalidad. Siempre hemos manejado una tarifa acorde a lo que es el litro de combustible”.

No obstante, indicó: “No nos gusta aumentar la tarifa porque sabemos que acá en Río Gallegos el taxi no es un lujo, sino que es prácticamente una necesidad. Hay mucha gente grande que necesita tratamientos médicos o gente que va al trabajo. Además, muchos chicos que van al colegio y la verdad que no nos gusta tener que aumentar, pero lamentablemente es necesario”.

Teniendo en cuenta los valores del combustible, Gatica manifestó que esperan que la bajada de bandera -que actualmente es de $380- se ubique entre los 500 y 600 pesos. “Después ya nos juntaremos de vuelta en marzo o abril para para negociar una nueva tarifa”, agregó.

Por último, Gatica se refirió a una problemática que afecta al sector hace tiempo, relacionado a la proliferación de los llamados “Uber truchos”.

“Hay muchos autos que están sin trabajar. Estamos con falta de choferes acá en la ciudad, muchos de los choferes que trabajaban para nosotros en los taxis han migrado el transporte ilegal”, concluyó.