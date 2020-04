Tiene parálisis y pudo pasear después de más de 20 días

El Gobierno Nacional publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prorrogó la cuarentena nacional hasta el 26 de abril, inclusive. En paralelo, en el Boletín Oficial salieron publicadas las nuevas actividades exceptuadas que comenzaron a tener vigencia este lunes.

Entre ellas, se autorizan las salidas breves de “personas con discapacidad o con trastorno del espectro autista (TEA) en la cercanía a su domicilio”. Además, se habilita el trabajo a domicilio de los acompañantes terapéuticos de las personas con discapacidad.

El decreto habilita a pacientes con TEA y diferentes discapacidades a salir a la calle.

Tal es el caso de Mauro, el hijo de Marita Alvarado, referente de la red que lucha por el uso del cannabis medicinal en pacientes con diferentes patologías. Su hijo tiene 17 años y sufre parálisis cerebral, ceguera y cuadriparesia espástica.

No había podido salir hasta ahora porque, además de cumplir con la cuarentena, en la ciudad reinaba el viento, algo que lastima los oídos de Mauro. Con la habilitación del DNU y un clima más calmo, la familia salió a dar una vuelta.

Su mamá contó a La Opinión Austral que durante la cuarentena obligatoria fueron días complicados para la familia, ya que “todos los días deben ser un día diferente” para él.

“Desde que empezó la cuarentena que Mauro estaba adentro, lo sacabamos a la vereda de la puerta. No había salido a caminar como salió hoy, por eso está tan feliz”, detalló Marita al medio.

“Él estaba acostumbrado a irse a la escuela, por ejemplo. La rehabilitación se la vienen a hacer acá en la casa, pero nosotros siempre lo sacábamos afuera, salíamos a caminar, es algo a lo que estábamos acostumbrados”, profundizó.

A Mauro no le gusta estar encerrado. “Estaba de mal humor, enojado, porque sabía que no podía salir”, pero luego “entendió el discurso del presidente y ya se dio cuenta que iba a poder. Pero con el viento fuerte no podíamos sacarlo porque se lastima los oídos”, indicó Marita.

“Una vez que sale afuera no lo podemos entrar tan fácilmente, así que cuando se cansa volvemos. Él sabe que está afuera, caminamos como siete cuadras, es un tema especial porque necesitamos sacarlo sí o sí. Mauro tiene su genio también, así que tenemos que entenderlo”, agregó su mamá para concluir