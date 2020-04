Trabajaban en negro, no tienen gas y viven en la periferia de Gallegos

El aislamiento social, preventivo y obligatorio tuvo un impacto profundo en la sociedad y los primeros en ser afectados fueron los que menos tienen, esos que laburan para ganarse el pan del día y que saben que si un día no trabajan, simplemente no comerán.

En primer momento, desde la Presidencia de la Nación se anunció el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para aquellos trabajadores que figuraban como trabajadores monotributistas de las categorías A y B. El famoso bono de 10 mil pesos que se pensaba iba a alcanzar a tres millones de personas, pero luego se supo que los beneficiarios fueron unos seis millones.

Pese a estas decisiones que apuestan al “mal menor”, parte de la sociedad continúa estando por fuera del sistema y, desde antes de la cuarentena, venía pasándola mal, subsistiendo como podía y “aguantando”.

Este es el caso de Víctor y su esposa, dos vecinos de unos 37 años que de un tiempo a esta parte viven en la periferia de nuestra ciudad capital, más precisamente en una casa del camping de Servicios Públicos.

En comunicación con La Opinión Austral, Víctor contó cómo pasa estos días y cómo viene aguantando desde tiempo atrás. “Estamos c… sobre la misma m…. No tenemos gas y por suerte, gracias a un amigo, hace poco nos conectaron la luz”, dijo sobre la vivienda en que, cuando llueve, las goteras hacen que se les inunde la habitación.

Hace unos años, la pareja vive en esa morada que les había “prestado” el Club SPSE, ya que él era contratado como encargado del lugar. Tras idas y vueltas y reclamos, finalmente dejó de recibir dinero y quedó habitando el lugar. Ana Villaroel, integrante de la comisión directiva y referente de Jubilados Unidos, dijo a LOA que algunos compañeros suyos le dijeron a Víctor que se tenía que retirar del lugar, pero finalmente desistieron en el pedido.

Las changas

Víctor y su mujer se la rebuscan desde entonces. Ella limpiaba en casa y él hacía changas en obras en construcción hasta mediados del año pasado, cuando tuvieron otra mala noticia: “Me habían robado las herramientas. Así que, encima de todo lo que venía pasando, ya no podía salir de mi casa por temor a que me entren a robar de nuevo”.

El IFE debería ampararlos de alguna manera y los dos hicieron las solicitudes para poder obtener el beneficio, pero hasta el momento no han obtenido respuestas. “La de mi mujer fue rechazada, no sabemos por qué, y por la mía estamos esperando”.

El frío

La situación no parece mejorar en ningún aspecto. A la imposibilidad de salir de su casa para ganarse “el mango” en el contexto del confinamiento obligatorio, la lejanía con la ciudad, la falta de recursos y alimentos, ahora se le suma la pronta llegada del invierno y con él, las bajas temperaturas.

En un video que mostró Víctor, que data del invierno del año pasado y que le había enviado a un amigo, se ve claramente cómo el frío afecta a la morada que, como dijimos, no cuenta con gas. En el mismo se ve cómo él mismo saca la escarcha desde el lado de adentro de la vivienda.

Consultado sobre esto, el hombre indicó que no cuenta con garrafas, “son muy caras, lo único que tenemos es una estufa eléctrica, desde que por fin pudimos tener luz, pero no alcanza, encima con todo esto de la cuarentena está todo parado”.

Solidaridad y Estado

De no ser por sus amigos, la pareja la estaría pasando peor. “Un amigo policía hace poco me trajo una caja con mercadería y otro me está dando una mano para hacer una salamandra, no sé cómo estaríamos” si no fuera por ellos, dijo Víctor antes de quebrarse en llanto.

“Igual siempre estar pidiendo, pidiendo es…”, dijo, sin encontrar cómo terminar la frase el pobre hombre. Allí otro de los problemas es que tampoco hay agua potable. “Yo tenía un amigo que me traía, pero ahora es imposible”, aseguró antes de volver a llorar diciendo: “La estamos pasando mal, loco, la estamos pasando muy mal y solamente algunos pocos nos han dado una mano”.

Asimismo, el hombre comentó que “el Ministerio de Desarrollo nos trajo una caja con alimentos y con eso vamos tirando, ahora estoy viendo cómo hago para ver el tema de la leña”.