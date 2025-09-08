Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Octubre Rosa, Guerreras Rosa del Viento llevará adelante una nueva travesía y en esta edición homenajeará a Paula Carrillo, quien fuese integrante del grupo y falleció el 31 de agosto pasado.

Rosa del Viento es un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama que se conformó en 2021 en Río Gallegos y se reúne para practicar el remo en bote dragón, una actividad que aminora los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos y es, a la vez, un espacio de contención.

El ejercicio de estiramiento que se realiza al remar ayuda a recuperar movilidad, mejorar la postura y prevenir el linfedema, una afección que surge cuando en la operación extirpan los ganglios y se inflaman los brazos.

En 2024, se realizó la 4ta edición de la Regata Rosa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

La quinta edición la Regata Rosa se realizará el sábado 4 de octubre.

“Paula siempre estaba al pie del cañón”. IRMA MONTIEL

Al respecto, Irma Montiel detalló a La Opinión Austral: “Tenemos pensado hacer una remada larga, se va a arrancar entre las 07:00 y 08:00, si es que conseguimos bote de apoyo, para poder llegar a las 11:00-12:00 al galpón costero, ahí nos vamos a juntar todos. Viene la gente de Puerto Santa Cruz y Piedra Buena, van a ver si vienen desde San Julián y quizás, gente de Ushuaia, ojalá que se de el clima”.

Irma Montiel, Marcela Moreno, Nancy Páez, Gloria Olivares, Alejandra Pérez y Paula Carrillo, minutos después de haber completado la Regata Rosa 2024. Foto: Belén Manquepi Gómez/La Opinión Austral

El fallecimiento de Paula Carrillo, sostuvo: “Nos cayó como un balde de agua fría, sabíamos cómo venía la mano, pero pensábamos que iba a salir adelante como toda una guerrera, como siempre la venía peleando. Este mes de octubre va a ser en homenaje a ella especialmente porque siempre estaba al pie del cañón conmigo, siempre nos decían, ella era tierra y yo era agua”.

Nuevas tripulantes

El principal objetivo de cada Regata Rosa es concientizar sobre la prevención del cáncer de mama. “Se han acercado muchas mujeres con esta enfermedad, la idea es poder ayudar, hacer la actividad náutica, hacemos algo en pileta y cada vez se suma más gente, le estoy poniendo todo al evento para que salga lindo, con Gloria acompañándome”.

Irma Montiel. FOTO: LEANDRO FRANCO/LOA

“Habrán tripulantes nuevas, estamos haciendo la práctica en la pileta municipal, más que agradecidas porque es la única forma de fortalecer los brazos y de poder hacer la práctica. Hay chicas que no saben nadar entonces les estoy enseñando un poco de nado, lo que es la técnica de remo, qué pasaría si nos damos vuelta en el gomón y qué tenemos que hacer, le están poniendo muchas garras y mucho empeño, y eso es importante“, valoró.

El grupo Guerreras Rosa del Viento en plena práctica en la pileta.

“Hay alumnas que se están sumando y están dando una mano porque esto lo hacemos todo a pulmón. Ojalá que quien pueda nos de una mano porque esto no tiene bandera política, es concientización“, acotó.

Cabe mencionar que en este marco, el grupo está realizando la preventa de las camisetas especiales para esta edición y con el dinero recaudado se solventarán los gastos del evento.

“Sé que va a salir todo lindo porque Paula desde arriba nos va a estar apoyando”. IRMA MONTIEL

Para finalizar, Montiel dio a conocer que cualquier vecino, comercio o empresa que desee colaborar de alguna forma, se puede comunicar al 2966 58-7772 (Irma) o 15500867 (Julio).

Así será la camiseta de la 5ta edición, homenaje a Paula Carrillo.

“Sé que va a salir todo lindo porque Paula desde arriba nos va a estar apoyando y acompañando en el agua, sé que Paula va a estar en ese momento y que nos va a dar una mano, un empujón en cada remada“, cerró.