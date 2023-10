Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un niño de nueve años fue ingresado de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos tras haber sido atacado por tres perros en el barrio Bicentenario II.

Sucedió cerca de las 16:00 de este domingo entre las calles 48 y 17, cuando “Jorgito” vio que su mascota estaba siendo atacada y quiso rescatarla.

“Esos mismos perros mataron a un perrito que teníamos” JORGE ABARZUA

Jorge Abarzua, padre del niño atacado, dialogó con La Opinión Austral. Foto: Franco Vellio/La Opinión Austral

“Él salió a defender a su perra, es una labradora y la tenemos de chiquitita, se ve que la agarraron”, contó Jorge Abarzua, padre del niño, a La Opinión Austral, y continuó: “Él quedó medio desvanecido y escucharon los gritos, salieron a socorrerlo, pero la dueña ya había disuadido a los perros”.

“En la desesperación lo trajimos en el auto, perdió mucha sangre, tuvo dos mordeduras grandes en el brazo izquierdo y también en el brazo derecho y el dedo gordo de la mano izquierda (que fue arrancado)”, agregó.

En la noche de este domingo el niño fue intervenido quirúrgicamente.

Antecedentes

El hecho no fue aislado, sobre lo que Abarzua recordó: “Habíamos tenido problemas antes, esos mismos perros mataron a un perrito que teníamos (NdR: hace un año atrás aproximadamente). Tienen antecedentes que son violentos, son como cinco, son perros de tamaño importante, no son chicos. Tienen propietario, pero su terreno no está bien cerrado, entonces entran y salen“.

“No tienen un perímetro cerrado como corresponde, mi nene juega a la pelota, vio que atacaron a su perra, fue a defenderla y sacó la peor parte”, señaló.

El vecino destacó la atención recibida en el hospital y la presencia del director de Control Animal, Alejandro Cheuqueman.

El hecho ocurrió en el barrio Bicentenario.

El funcionario municipal confirmó a La Opinión Austral que tres canes fueron retirados y quedaron en resguardo en la División Control Animal. Además, la familia del niño realizó la denuncia en una dependencia policial y la propietaria de los canes fijó domicilio a disposición del juzgado.

Consultado sobre cómo se encontraba el niño, su papá comentó: “Llora, le va a costar un poco salir por su dedo. Esperemos que se recupere pronto, va a necesitar un psicólogo, no creo que sea tan fácil la recuperación”.

Pasadas las 22:00 de este domingo, “Jorgito” había salido del quirófano, pero dado el tiempo que había transcurrido entre el ataque y el momento en que hallaron el pulgar, este no pudo salvarse.