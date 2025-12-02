Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta dupla de músicos nómades impulsan una gira autogestiva de folklore por la Patagonia, conectando tradición y paisajes australes. Su viaje apunta a los glaciares como destino final.

Un viaje de “100% folklore” hacia El Calafate

Padre e hijo partieron hace tres meses desde Mendoza y convirtieron su travesía en una misión cultural: difundir la música folklórica en cada ciudad del sur argentino. “Somos viajeros hace mucho tiempo y queríamos conocer los glaciares”, contaron los trovadores, que decidieron financiar el recorrido únicamente con shows urbanos de raíz popular.

Juan José Moreno, guitarrista del proyecto, explicó su conexión con el género: “Yo amo el folklore de toda la vida porque mi papá siempre cantó. Es también algo nuestro, y más en la Patagonia, donde la gente es tan gaucha, tan campera. Es por eso que decidimos hacer este viaje con 100% folklore”.

A diferencia de otros artistas nómades que eligen el circo callejero o destrezas urbanas, este dúo optó por la identidad argentina como motor del viaje: chacareras y malambo como banda sonora de la travesía.

La intersección de las calles Zapiola y San Martín suenan al ritmo del malambo de la mano de Facundo y Juan José. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

De los 7 lagos a la estepa santacruceña

Juan José y Facundo comenzaron en Neuquén donde recorrieron la emblemática Ruta de los Siete Lagos. Luego cruzaron a Chile por la Carretera Austral hasta Chile Chico, ingresando nuevamente a la Argentina por Perito Moreno, en el norte de Santa Cruz.

Su hoja de ruta incluyó paradas en Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, entre otras localidades, donde actuaron para peatones, turistas y automovilistas. El objetivo final es llegar a El Calafate para conocer el Glaciar Perito Moreno, ícono natural de la Patagonia.

Juan José aseguró haber llegado con buena suerte climática: “Hemos traído el buen clima. Estuvimos en Puerto Santa Cruz y no hubo nada de ‘el innombrable’, algo que sopla en la Patagonia”, dijo bromeando sobre el viento patagónico.

Hospitalidad sureña y huella digital

En Río Gallegos, agradecieron a Juan Carlos y Martín, amigos que los recibieron en la capital santacruceña y les brindaron respaldo durante su estadía. Su presencia también dejó huella en la escena urbana local, especialmente en la intersección de la calle Zapiola y Avenida San Martín, donde aprovechan el semáforo en rojo para mostrar su arte:

Juan José interpreta la guitarra con acordes folclóricos.

interpreta la guitarra con acordes folclóricos. Facundo acompaña con bombo legüero y zapatea malambo.

Sin abandonar la estética campera —boinas, alpargatas y bombachas de gaucho—, también marcan la diferencia como gauchos del siglo XXI: a veces combinan su vestuario con zapatillas y ofrecen colaboraciones digitales mediante un cartel en el bombo con su alias de Mercado Pago (Trovador78), un puente moderno para quienes desean aportar a su proyecto itinerante. Además, la hospitalidad de los sureños se hace notar a través de felicitaciones y saludos de quienes transitan la esquina céntrica de Río Gallegos.

Folklore en la Patagonia: tradición que no se detiene

Con guitarra, alpargatas y pasos de malambo, los artistas mendocinos transforman las calles en escenarios abiertos para el canto popular. Ahora, su viaje continúa hacia el corazón glaciar de Santa Cruz, llevando el folklore al turista, al vecino y a quienes cruzan fugazmente la ciudad sin imaginar que la tradición los espera en cada luz roja.