Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La costanera de Río Gallegos fue el escenario de una noticia que rebalsó de emoción. Frente al cartel de la ciudad, con el viento patagónico como testigo, Gilda Díaz y Maximiliano Chiguay grabaron un video para anunciar la llegada de su primer hijo. Lo que empezó como un gesto íntimo terminó convirtiéndose en un video con miles de reproducciones en las redes sociales.

“La idea era compartirlo solo con los más cercanos, familia y amigos… pero se nos fue de las manos”, contaron entre risas durante la entrevista en los estudios de Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

Gilda y Maxi, tomados de la mano en la costanera de Río Gallegos. Ambos, con gorras y la inscripción “mamá” y “papá”. En el medio, la sillita para su bebé, con la camiseta de Boca.

En el video, él saca una cerveza del bolso y se la ofrece a Gilda. Ella sonríe y la rechaza. Acto seguido, él le alcanza una botella de agua y, con picardía, coloca en el medio una sillita para bebé adornada con la camiseta de Boca Juniors. Luego, ambos se colocan gorras que dicen “mamá” y “papá”.

“Queríamos que se viera el cartel de Río Gallegos —explicó Gilda—, y como los dos somos hinchas de Boca, le agregamos la camiseta y la ecografía que ya teníamos. Todo se dio muy natural, sin pensar que iba a tener tanta repercusión”.

Gilda y Maxi, en la plaza San Martín, muy enamorados.

El video fue filmado por un amigo de Maxi, el locutor Damián Hidalgo, y grabado en dos tomas. “Tuvimos que repetir porque nos olvidamos de dar vuelta las gorras”, recordaron, entre risas.

La reacción del público los sorprendió. “Lo subimos a la noche y mientras cenábamos empezaron a llegar los ‘me gusta’ y los mensajes. Primero cien, después doscientos, y a la mañana siguiente ya teníamos miles de vistas”, contó Gilda. “No podíamos creerlo, era solo un video casero”, agregó Maxi.

Maxi y Gilda en los estudios de LU12.

La repercusión fue enorme: “Más de 17 mil vistas en Facebook, siete mil en Instagram y otras dos mil en TikTok. Pero lo más lindo fue el cariño de la gente, mucho más de lo que imaginábamos”, dijo Gilda. “Nos escribieron amigos, familiares, compañeros de trabajo, y hasta gente que no conocemos. Todos con buena onda, con alegría. Eso nos emocionó muchísimo.”

Las familias también compartieron la sorpresa. “A nuestros padres se lo contamos en dos asados distintos —recordó Gilda—. Primero en el Día de la Madre, en mi casa, y después con la familia de Maxi. Grabamos las reacciones, fue muy emotivo. Nadie lo esperaba, hubo lágrimas, abrazos… fue hermoso.”

La historia de amor de Gilda y Maxi es reciente. “Estamos juntos hace un par de meses, todo es nuevo, todo se dio rápido, pero estamos muy felices”, contaron. “Dios quiso que fuera así, y nosotros agradecidos”, dijo él.

Con fernet en mano, Maxi saca una selfie junto a su enamorada.

En cuanto al futuro, la pareja ya comenzó con los controles médicos. “Mañana (por este miércoles) tenemos turno con la ginecóloga, vamos paso a paso porque es todo nuevo para los dos. Lo importante es que venga sanito, lo demás no importa”, expresó Gilda. Y Maxi remató, con una sonrisa: “Y que sea bostero, eso seguro”.

Antes de despedirse, aprovecharon para agradecer a todos los que los ayudaron con la grabación. “Damián, que nos filmó, Sofi, Nola, Ramón, mi hermana, Ema… todos colaboraron con algo, nos prestaron cosas o simplemente nos acompañaron”, enumeró Maxi. “La verdad es que nos sentimos muy contenidos, y eso vale mucho.”

La noticia, además, ya llegó a la Peña de Boca de Río Gallegos, donde Maxi participa activamente. “Les conté después del partido, todos se pusieron felices. Algunos decían que fue cábala”, bromeó.

Entre amor, camisetas y emoción, Gilda y Maxi viven un momento inolvidable.

“No imaginábamos que algo tan simple podía generar tanto cariño”, resumió Gilda. “Y si todo sigue así… ya sabemos de qué color va a ser el primer body del bebé”.